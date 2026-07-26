美國現象／大法官傑克森 被法律耽誤的女演員

聯邦大法官傑克森透露，在哈佛大學時，曾和麥特戴蒙演對手戲。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 大法官傑克森曾與麥特戴蒙同修哈佛戲劇課，意外成焦點。

大法官傑克森曾與麥特戴蒙同修哈佛戲劇課，意外成焦點。 重點二： 她在課堂即興表演出色，甚至被教授稱讚演技表現亮眼。

她在課堂即興表演出色，甚至被教授稱讚演技表現亮眼。 重點三：麥特戴蒙與安海瑟薇看訪談後大笑，感嘆她如今成了大法官。

最高法院大法官 傑克森(Ketanji Brown Jackson)在剛上映的當紅史詩電影「奧德賽」(The Odyssey)上檔之際，意外成為媒體關注焦點。原來，早在傑克森成為首位非裔 女性大法官以前，曾在哈佛大學 選修戲劇課，和「奧德賽」男主角麥特戴蒙(Matt Damon)同班；那時的傑克森即興表演出色，或許是個被法律耽誤的天生女演員。

奧斯卡影帝麥特戴蒙在「奧德賽」宣傳期間，和聯合主演女星安海瑟薇(Anne Hathaway)一起看了一段傑克森2月接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「晨間新聞」(Mornings)採訪內容。看到受訪對象是傑克森，麥特戴蒙立刻笑了起來。

傑克森在那場訪談中說道：「我和麥特戴蒙一起上過戲劇課，還被安排在課堂中搭檔排練對手戲；那時他已小有名氣，大家都覺得他以後可能成為大明星。如今在銀幕上看到他，我就會想著，『我認識這個人！』」

影星麥特戴蒙在新片「奧德賽」中飾演希臘英雄「奧德修斯」(Odysseus)； 他記得在哈佛那門戲劇課，也記得和大法官傑克森演過對手戲。(美聯社)

傑克森還透露，她和麥特戴蒙搭檔表演的是劇作家塞繆爾·貝克特(Samuel Beckett)經典名劇「等待果陀」(Waiting for Godot)其中一小段。傑克森回憶道，當時教授稱讚了她的演技，只對麥特戴蒙說：「我們再說吧！」

麥特戴蒙對這樣的吐槽內容，反應熱烈。他有些激動地說：「真不敢相信她會說『我認識這個人』，她可是最高法院大法官啊！太不可思議了。」

麥特戴蒙和傑克森在哈佛同班之後，各自有了很大的成就，麥特戴蒙老愛吹噓自己認識一位最高法院大法官。一同上過哈佛那門戲劇課的人除了傑克森和麥特戴蒙，還有班艾佛列克(Ben Affleck)。麥特戴蒙與班艾佛列克共同編寫的電影「心靈捕手」(Good Will Hunting）劇本，榮獲1997年奧斯卡最佳原創劇本獎。

「奧德賽」男主角麥特戴蒙(左)和女主角安海瑟薇(右)宣傳電影時，提及和聯邦大法官傑克森曾是哈佛大學戲劇課同學。(美聯社)