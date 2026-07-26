封面故事／陷阱篇／中國購物遊 錢包掏空卡刷爆

AI重點 文章重點整理： 重點一： 低價中國購物團以景點包裝，實則半天觀光半天推銷。

低價中國購物團以景點包裝，實則半天觀光半天推銷。 重點二： 團員在茶葉、珍珠、玉器、乳膠與絲綢中連番中招。

團員在茶葉、珍珠、玉器、乳膠與絲綢中連番中招。 重點三：導遊與假CEO聯手施壓，讓人刷卡失守、錢包掏空。

我年輕時喜歡旅遊，世界各地尋幽訪勝，去過歐洲許多國家，也拜訪亞洲比較受歡迎的地區包括澳洲 ，但是現在年紀大，想到要搭那麼多個小時的飛機就害怕，愈來愈跑不動了。朋友之中不乏「旅遊族」，一年都出門好幾次，大家都說：趁著體力還行，趕快遊山玩水，周遊列國，退休後有時間，不愁錢，能吃能喝跑得動，此時不享受人生，更待何時？中國大陸東南西北，各地風光各有特色，不同的景點有不同的的體驗，更是大家的首選。

團費超便宜 衝動跟兩團

早就聽說有中國大陸的購物旅遊，價廉物美，物超所值，我半信半疑，一直抱著觀望態度，直到最近幾個朋友結伴要去，我一看團費便宜的驚人，而且內容豐富，玩很多的景點，在上海的最後一晚又入住有名的和平飯店，我難免心動，就共襄盛舉了。既然到了大陸，我們想一網打盡，於是打如意算盤，接連參加兩個團，首先是江南團，然後是北京團。

我以前去過上海以及北京，但是中國大陸這幾年突飛猛進，看看它的新面貌，也不錯，於是興高采烈的幾個老太太搭著長途飛機飄洋過海，遠征大陸去也。

我們住的旅館都是四，五星級的，吃的也不含糊，每天行程安排滿滿，江南團去了杭州、無錫、南京、揚州、蘇州等等；每天換旅館，通常半天參觀景點，半天購物，導遊說「祖國風景美不美，全靠導遊一張嘴」，又說「把錢花光，為國增光」，的確如此。

在杭州我們被帶到一個龍井茶莊園，展開一場茶文化講座，演講小姐細皮嫩肉，是浙江大學的茶文化研究教授，解說他們製作龍井茶的過程，是謹慎的，有機的，又教育我們說臉上的斑點，分布在不同的區域，表示身體內部不同器官的毛病，我們同行的團員工都是六、七十歲的耆老，怎麼可能臉上像年輕人的皮膚白嫩無瑕呢？她說每天飲用龍井茶，可以清腸胃，舒活筋骨，強化心血管功能，醫治百病。

除推銷茶葉外，又展現包裝精美的藥丸，是從龍井茶提煉出來的精華，包含豐富的茶多酚，有兩種包裝，黃色是兩年前的產品，藍色是新的精華版新產品，當然兩種價錢相差很大，但是都是美金數百元，問津者寥寥無幾，場面冷清。

分不到回扣 地陪擺臭臉

到了無錫，前往太湖珍珠展示中心，瞭解珍珠的生產與製作過程，解說員稱「無錫太湖珍珠，天下第一。很多國外領袖來訪，他們的第一夫人都選購晶瑩圓潤的太湖珍珠，帶回去做紀念。」我自我陶醉飄飄然的跟進這些第一夫人，買了一串珍珠項鍊。當地的地陪，眼看買氣不旺，分不到多少回扣，他的失望之情，溢於言表，對我們一車人擺出臭臉，我們差一點挨他的駡。

南京素有「石頭城」之稱，以玉雕工藝有名，我們參觀了玉器博覽中心，重頭戲開始，先是一位小姐給我們簡單說明如何分辨玉器，然後請一位專家進場，深度解釋，一位身材瘦削單薄、個子不高的年輕人進來，他拿著兩個玉鐲子互相敲，說如果他聲音很清脆的就是好玉，又拿起一瓶珍珠粉說這一瓶讓人皮膚細膩美白，價格不菲，因為我們這一團是海外團，他想和大家交個朋友，就贈送每人一瓶珍珠粉，神秘兮兮的，要我們不要講出去喲，又告訴大家他是家族繼承人，下個月就要成為這個企業新CEO了，他們家族承辦奧運的獎牌製作，在緬甸擁有各種礦產，包括玉石，以後來到此地直接找他，他會給好價錢，不要跟著旅行團，等下他會把名片給大家，大家覺得遇到貴人。

他把大家領到一個富麗堂皇的房間，說是他們家族的珠寶收藏室，不對外開放，給我們開開眼界，他從自己的脖子掏出一個玉墜子，底色是黑色，上面有精細的彫花，但是用閃光燈從玉墜背後一照，那片黑底瞬間變成墨綠色，閃閃發光，極為漂亮；他説這個叫墨玉，很稀少名貴的，又從櫃子的一個抽屜裡，給我們看許多玉排，也是黑底，上面是薄薄的金十二生肖圖相，大家紛紛打開錢包，買了生肖墜子。

帶到VIP房間 連哄帶騙

這時原來解說的女孩出現了，把我帶到一VIP房間，拿出一個晶瑩剔透的淺綠色的玉墜子，說適合我，要價1000美金，我說超出預算，面露難色，那位CEO匆忙中步入，好像在百忙中介入，當場砍成半價，也就是從美金1000到500；女孩壓低聲音說：「姐姐，這個價錢太好了，他這個人不在乎錢，你要給他個面子。」我立刻上鉤了，事後發現每個人都被帶到VIP房間，都被連哄帶騙買了生肖墜子以外的產品，而那位CEO給的名片，只有公司行號，沒有他個人的任何信息。

回到家我拿出那個生肖墜子，用打火機照亮它，始終黑漆漆一片，文風不動，沒有像變魔術似的變成美麗的墨綠色，只怪自己不夠靈敏，為什麼當時沒有想到，當場試試看，他們抓住人性的弱點，攀高結貴的心理，我們太信任那位假CEO啦。他的話都信以為真。

另外參觀乳膠健康睡眠中心，這是中國與泰國合作的，他們強調睡眠品質的重要，床墊要跟身體密切結合才有好的睡眠。介紹時，解說員問大家一個問題：這個世界上什麼床最貴？答案是：病床。一語驚醒夢中人，我立刻買了。

我們也前往江南絲綢工廠，瞭解絲綢的加工與製作過程，蠶絲被冬暖夏涼，想到自己的棉被已經用了十多年，早該淘汰，有一個聲音在腦中響起：「一輩子省吃儉用，現在到了愛自己的時候，不要節省了」，心一橫，又買了，體積太大，㩦帶不便？沒關係，他們有經驗，幫忙解決問題，可以留下地址，他們會寄送，或者送一個皮箱，讓你自己裝箱帶回來。

澳洲大叔 不擋人財路

我們團體中有兩位是澳洲來的，他們參加這種購物旅遊團很多次了，老馬識途，只吃喝、住酒店，絕對不購買，有一次地陪到巴士上賣圍巾，每個款式都說的天花亂墜，今年的新款式，或者義大利的名牌，只因為一點缺陷被打下來，大家爭先恐後瘋狂採購，像個菜市場；澳洲大叔當時保持人間清醒，眾人皆醉我獨醒，大家衝動搶購時，他們冷眼旁觀；熱鬧過後，那澳洲大叔以過來人的身分說，相同的式樣，去年他們就說是年度的新款式，但是他們不擋人家財路，只是事後諸葛罷了。

我們第二段北京之旅，基本上也是看珠寳玉石頭以及床墊之類，我們已經買過了，這時信用卡刷爆，錢包淘空，所以只心動而不行動。

我是第一次參加這種購物旅遊，但是也是最後一次，見識了。