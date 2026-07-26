周日動動腦／只流過一個國家的最長河流是哪一條？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.不愛江山愛美人的溫莎公爵，送給辛普森夫人不少珠寶，著名的婚戒上是什麼寶石？

2.撲克牌的四張老K代表四位國王，其中哪個花色的王是唯一嘴上沒有鬍子的？

3.英法百年戰爭中，法國的「聖女貞德」解救了哪一座被英軍久困的城市？

4.美國自1865年內戰結束後由35州逐漸增加到50州。內戰後首先加入的是哪一州？

5.莎士比亞的哪一部作品有最著名的獨白「To be,or not to be」(生存還是毀滅)？

6.只流過一個國家的最長河流是哪一條？

7.大英國家圖書館收藏了中國現存最早、刻印於公元868年的是一本什麼書？

8.企鵝絕大多數生活在寒冷的南半球，北半球唯有哪裏可看到野生企鵝？

9.哪一個國際影展的標誌是一隻有翅膀的獅子？

10.啦啦隊起源於19世紀中期，原是純粹男性參與，直到1960年代才變成女性主導，美國有四位總統就曾當過，是哪四位？

答案：1.祖母綠 2.紅心 3.奧爾良 4.內布拉斯加 5.哈姆雷特 6.長江 7.金剛經 8.加拉巴哥群島 9.威尼斯 10.小羅斯福、艾森豪、雷根、小布希