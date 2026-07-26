料理功夫／山藥蘿蔔肉片湯

這是一道做法極簡、卻能完美襯托食材原味的清燉山藥梅花肉片湯。湯頭清甜、肉質嫩口，搭配切得恰到好處的蔥花點綴，不論作為日常晚餐的湯品或減脂期的營養一餐都非常適合。

以下為您整理這道湯品的詳細食譜 ：

食材準備（約 1-2 人份）：

主食材：、山藥1/4 條（切片）、豬梅花肉片約 100-150 克（油脂分布均勻，口感最佳）。

青蔥1根（洗淨切成細蔥花，點綴即可）、鹽巴適量、白胡椒粉少許（依個人喜好添加）。

步驟：

1. 蘿蔔與山藥：將山藥洗淨、去皮。切成約 1.5 至 2 公分厚的圓片。

小提醒：處理山藥時建議配戴手套，避免植物鹼導致皮膚發癢。

2. 肉片與蔥花：梅花肉片若較大可對切成適口大小；青蔥切成細緻的蔥花備用。

3.慢火清燉山藥：

湯滾後放入切好的山藥片，倒入清水至完全淹沒食材，開大火煮滾後，轉成中小火，蓋上鍋蓋微滾慢燉約15分鐘，直到山藥質地變得鬆軟。

4. 燉煮過程中若表面有浮沫，可用湯匙輕輕撈除，以保持湯頭的清澈。

5.當山藥熟透後，轉大火讓湯汁再度沸騰，將豬梅花肉片一片片放入湯中撥散，看到肉片由紅轉熟，即可準備調味。小提醒：梅花肉片很薄，熟了就要立刻關火，煮久了肉質容易變柴。

6.調味與起鍋：加入適量的鹽巴調味，並依個人喜好撒入少許白胡椒粉提味，輕輕攪拌均勻。利用湯的餘溫激發出蔥香，即可美味上桌！

美味小祕訣：

1.湯頭升級法：如果希望湯頭更厚實，可以使用高湯（如昆布柴魚高湯或雞高湯）來代替清水燉煮。

2.肉片去腥：若擔心肉片有腥味，可以在下鍋前用極少量的米酒稍微抓醃一下。

精華 FAQ Q1：這道山藥蘿蔔肉片湯的主要烹調特色是什麼？ 它主打做法極簡的清燉風格，先用山藥熬出清甜湯底，再加入梅花肉片快速汆熟，整體口感清爽、湯頭清澈，適合日常餐桌與減脂飲食。

Q2：山藥與梅花肉片在什麼時機下鍋最適合？ 山藥應先放入滾湯中以中小火慢燉約十五分鐘，待質地鬆軟後再轉大火，最後才加入梅花肉片，看到變色即關火，避免煮久變柴。

Q3：如果想讓湯頭更濃郁或肉片更不腥，該怎麼做？ 想讓湯頭更厚實，可把清水改成昆布柴魚高湯或雞高湯；若擔心肉片腥味，下鍋前可用少量米酒稍微抓醃，能有效提升風味。

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