娛樂／往風暴中心衝 追風者紀錄片撼人心

「Never Stop Chasing」預告片紀錄氣象學者里德提默與「終結者團隊」冒險挺進風暴的過程。（Youtube影片截圖）

氣象學者里德提默（Reed Timmer）童年時曾害怕狂風暴雨和打雷閃電，長大後卻成為全球最著名的風暴追逐者之一。8月21日將在全美上映的紀錄片「Never Stop Chasing」已釋出正式預告片，引領觀眾深入這位46歲探險家的內心世界，揭開他對極端天氣的瘋狂痴迷，以及這份執著背後承載的危險、悲傷與深刻意義。

眾生相雜誌（People Magazine）報導，每一個偉大的故事，都有一個意想不到的起點。

Never Stop Chasing預告片顯示，提默的母親懷抱驕傲與感慨，翻出兒子年幼的老照片，緩緩道出這段令人動容的轉變。她說：「里德小時候非常害怕打雷和閃電。」

畫面播映孩提時期的提默神情緊繃，顯然恐懼惡劣天氣；隨著鏡頭切換至青少年時期，提默聚精會神地研究氣象圖。

他的母親說道：「恐懼最終變成執著。」

從恐懼到執著，簡直濃縮了提默的人生軌跡。那個曾經被雷聲嚇哭的孩子，最終選擇衝進風暴核心，用鏡頭和儀器紀錄大自然最狂野、最令人敬畏的猙獰面貌。

從害怕到熱愛的逆轉過程，不僅僅是提默個人成長的故事，更成為他的命運召喚。

特殊改裝防爆車 帶著團隊衝風陷陣

在紀錄片中，提默並非「孤勇者」，而是率領「終結者團隊」（Team Dominator），駕駛經過特殊改裝的車輛，直搗風暴路徑，收集第一手氣象學數據，並拍下震撼人心的影像紀錄。

預告片有一幕令觀眾留下深刻印象，提默與團隊追著風暴行駛，車窗外狂風怒吼、飛沙走石。

一名路人瞠目結舌地問起他們的身分，團隊成員正經地回答：「我們是氣象學者。」

這名路人沉默片刻，緩緩說道：「你們簡直瘋了！」

這段輕描淡寫的對談，道出普羅大眾對風暴追逐者的觀感，也提出質疑：這群人到底是科學先驅，還是玩命冒險者？

對此，提默捫心自問後表示，「我想要靠近風暴，因為每一個風暴都是獨一無二的。你可以親眼看見科學正在運作，那真的非常壯觀。」

對他而言，追風並非表演，更不是噱頭，而是心存敬畏地探索自然的力量。

引擎蓋吹飛 冷靜繼續拍

然而，理想再崇高，現實依然殘酷。

Never Stop Chasing預告片毫不粉飾這群人追逐風暴伴隨的致命風險，並真實呈現許多令人屏息的危險畫面，包括破損的道路、被摧毀的建築、攔腰折斷的樹木，以及在狂風暴雨中「匍匐前進」的終結者團隊車隊。

預告片中最驚心動魄的一幕，是提默在鏡頭前大喊：「這是一個危險狀況，這是一個超強風暴。」他的話還沒說完，下個畫面已顯示他們駕駛的汽車引擎蓋已被強風掀飛，接著掉落路面，場面怵目驚心。

提默冷靜地說：「好了，我們剛把引擎蓋弄飛了。」

追逐風暴的危險環境總是存在傷亡風險，預告片剪輯一則新聞快訊，報導資深風暴追逐者執行任務期間「殉職」的消息。一名受訪者說：「他是有史以來最出色的追風者，但就算是最好的人，也可能遇到倒楣的一天。」

科學貢獻還是作秀逞英雄

提默坦承這份工作的風險極高，他說：「生存永遠是第一優先，毋庸置疑。我們從事追風工作，打從一開始就面臨過無數質疑。」

這部電影並未試圖創造一個無懈可擊的英雄形象，而是真實地呈現外界對提默這份工作的各種評價。

一名男子批評，「提默對風暴科學並沒有實質貢獻」。

多年來，不少氣象學領域的人士認為，部分風暴追逐者的行為更接近極限運動員，而非嚴謹的科學研究員，甚至可能因為占用緊急救援通道、吸引模仿者效尤，徒增社會風險。

但也有人的看法截然不同，一名受訪者堅定表示，「更深入了解風暴，將有助於拯救性命」。此觀點具備科學證據，畢竟風暴追逐者在現場收集的大氣壓力、溫度、風速等數據，往往能彌補遠處或高空氣象雷達的盲點，為後續的預警系統提供更精確的參考依據。

里德提默帶領的氣象冒險團隊記錄風暴的真實樣貌。（Youtube影片截圖）

這場關於科學貢獻與個人冒險的辯論，至今仍無定論。紀錄片選擇將這個爭議完整地呈現在觀眾眼前，讓觀眾自行判斷。

追風摯友離世 痛失靈魂

這部紀錄片不只是一部會讓腎上腺素飆升的刺激影片，它更深入探究追風者的內心世界，尤其親眼目睹風暴帶來的毀滅，以及失去至親、摯友之後，如何繼續向前邁進。

電影官方新聞稿寫道，影片內容探討提默對於摯友泰勒（Joel Taylor）於2018年驟逝的悲痛。泰勒與提默並肩作戰多年，兩人在電視紀錄片影集「追風獵人」（Tornado Chasers）節目中經歷無數驚險瞬間。泰勒2018年6月因藥物濫用撒手人寰，享年38歲。對提默而言，不僅失去一位默契絕佳的工作夥伴，更痛失了「靈魂知己」。

「終結者團隊」的一名成員在預告片中難掩悲傷情緒，哽咽說道：「我喜愛這一切體驗的方方面面，同時卻又對眼前的破壞感到無比的痛苦。」

夥伴的一句話道盡提默難以言喻的矛盾心境，他熱愛風暴，同時深諳風暴會奪走的一切，包括家園、生命，以及他最珍視的友誼。

新聞稿指出，影片記錄提默從青春期的無所畏懼，到歷經失去後，對生命與死亡更深刻的理解與正視，而這一切驅策著他持續衝進風暴。

在預告片的尾聲，多位受訪者先後給予提默正面且高度的評價。

一名男子說道：「永不停止追逐（never stop chasing），他就是這三個字的最佳寫照。」

另一人更直接地說：「這就是他被生在地球上要做的事。」

這些評價，聽起來或許有些誇張，但對於一個從童年恐懼中走出，將一生獻給追逐風暴的人而言，或許並不為過。