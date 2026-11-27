Jason Lee及兩位合夥人沒有美國生活經驗，也沒有在當地經營餐飲業的經歷，只因聽朋友提起鳳凰城的發展機會，便決定親自飛來看看並決定勇闖鳳凰城創業。（記者謝雨珊／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： Jason Lee與兩名合夥人因看見鳳凰城受台積電帶動的商機，雖無美國與餐飲經驗，仍合資開設台式餐廳並逐步拓展市場。

台積電 赴美設廠，帶動鳳凰城逐漸成為台灣業者關注的新興市場 。沒有美國生活經驗，也沒有在當地經營餐飲業的經歷，只因聽朋友提起鳳凰城的發展機會，便決定親自飛來看看並決定勇闖鳳凰城創業。對Jason Lee及合夥人而言，赴美創業並不是一場早已規畫好的移民之路，而是一次看見商機後，願意放手一搏的決定。

Jason Lee受訪表示，其實當初想到鳳凰城的契機非常簡單，只是聽朋友提到自己在台積電工作，認為鳳凰城可能有不錯的商機，就足夠讓他們動念了。他說，他們原本計畫將台灣食品及自家產品引進美國，但實地考察後，認為當地仍有發展台灣餐飲的空間，決定改以開餐廳作為起點。

Penghu Uncle Chick & Boba的餐廳，未來不會只販售澎湖食品，而是希望引進更多台灣商品。（記者謝雨珊／攝影）

「我們三個都沒有美國經驗，完全沒有。」他說，自己過去雖曾經營玩具及相關用品生意，也有管理員工的經驗，但對美國市場、商業環境及行政程序仍相當陌生，另外兩名合夥人也都沒有餐飲業經驗。

三人各有分工，其中一人經營食品加工廠「澎湖伯」，擁有滷肉粉、炸雞粉等產品及料理配方；另一人負責尋找商品及食品貿易，他則負責餐廳經營與管理。儘管缺乏美國及餐飲業經驗，三人仍一拍即合，決定合資創業，勇闖陌生市場。

Penghu Uncle Chick & Boba其中一名合夥人經營食品加工廠「澎湖伯」，擁有滷肉粉、炸雞粉等產品及料理配方。（記者謝雨珊／攝影）

不過，從構想到實際開店，創業過程並非一路順遂。三名合夥人今年3月底一同抵達鳳凰城，從成立公司、尋找店面、採購設備到申請營業許可，大小事都得從頭摸索。Jason Lee坦言，三人對當地行政程序並不熟悉，連市府申請流程及政府文件，也得先透過ChatGPT了解，再向當地人士確認應聯繫的部門及辦理方式，一步步摸索如何在陌生環境展開事業。

至於店面也不是說找就能找到。三人花了將近三個月尋找合適地點，原本希望靠近台積電及周邊商業區，但部分既有商場早已被預訂或進駐，若等待新商場開發，又不知道還要多久，只能將尋店範圍往外擴大。最後在6月簽下現址店面，接著開始裝修及採購設備。

Jason Lee表示，考量店內設備及餐點製作流程相對簡單，原本預期籌備工作能很快完成，預定9月開業，沒想到營業許可等行政程序比預期耗時，開店時程因此延後。他說，創業初期許多事情都只能邊做邊學，所幸這段期間透過臉書社群及當地活動，逐漸認識不少在地人士，也接觸到相關資源，進而找到可以請教及合作的對象，讓原本陌生的創業環境逐步有了方向。

餐點規劃方面，主要以標準化作業為方向，並引進「炒菜機器人」，希望減少對專業廚師的依賴，讓不同背景、沒有餐飲經驗的員工也能透過訓練熟悉操作。（記者謝雨珊／攝影）

他坦言，從台灣到美國，原本熟悉的工作與生活模式都得重新調整，但他仍選擇留在鳳凰城，把這項新事業一步步完成。他提到說，這間叫做「Penghu Uncle Chick & Boba」的餐廳，未來不會只販售澎湖食品，而是希望引進更多台灣商品。

餐點規畫方面，主要以標準化作業為方向，並引進「炒菜機器人」，希望減少對專業廚師的依賴，讓不同背景、沒有餐飲經驗的員工也能透過訓練熟悉操作。Jason Lee表示，餐廳不希望只鎖定華人客群，也希望吸引美國主流消費者，讓更多當地民眾認識台灣料理及食品。除了自家產品，未來也計畫引進更多澎湖冷凍海鮮及調味品，豐富餐點選擇。