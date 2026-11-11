我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

台灣人移居鳳凰城常領交通罰單 專家分享新移民最大挑戰

記者邵敏╱鳳凰城報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「Phoenix生活不踩雷」公益講座8日在鳳凰城舉辦。（活動主辦方提供）
「Phoenix生活不踩雷」公益講座8日在鳳凰城舉辦。（活動主辦方提供）

AI摘要

文章摘要整理：

鳳凰城舉辦移民講座，提醒台灣新移民除交通規則差異易違規外，也須及早規劃簽證、稅務、購屋與長期照護。

隨著台積電及相關供應鏈持續在亞利桑納州發展，愈來愈多的台灣企業與家庭移居鳳凰城。然而，新移民往往因不熟悉當地交通法規及生活習慣，經常面臨違規罰款，甚至發生交通事故，如何儘快適應當地法規成為最大的挑戰之一。

「Phoenix生活不踩雷」公益講座11月8日在鳳凰城舉辦，吸引近百人參與。活動邀集法律、稅務、保險、金融及家庭照護等領域的專業人士，與移民家庭面對面交流。

交通安全是台灣新移民面臨的挑戰之一。華興保險總裁張國興指出，即使新移民在台灣已有多年駕駛經驗，但兩地交通規則仍有不少差異。例如，駕駛人遇到停車標誌時必須完全停車；遭警方攔查時，雙手應保持在警察看得到的位置，不宜急著伸手拿取駕照或保險資料，以免造成誤會。對於亞利桑納州特有的沙塵暴，張國興提醒，當沙塵暴造成道路能見度急遽下降時，駕駛人應開啟方向燈，並在安全情況下靠邊停車，避免繼續行駛而發生事故。

亞利桑納州與台灣有駕照互惠安排，符合規定的台灣新移民可換領當地駕照，無須重新參加筆試或路考。僑務委員張聖儀指出，駕照換領程序便利，但新移民因此容易忽略當地交通法規，例如紅燈不能右轉、雙黃線禁止掉頭等規定，甚至有人發生酒後駕車等違規事件。此外，初到美國，台灣人還面臨語言、醫療、子女就學及生活適應等挑戰，張聖儀表示，一些家庭因丈夫工作繁忙，妻子語言不通、不會開車、缺乏社交，容易產生孤立感、思鄉情緒及家庭溝通等問題。

移民身分、稅務及家庭規劃也是新移民面臨的挑戰。長期協助台商赴美的陳昭菁律師，活動當日分享企業派駐人員及家庭的移民身分安排，該團隊已為台積電周邊供應鏈廠商辦理超過3000起簽證案件；會計師王榮玫聚焦資產與稅務，提醒移民家庭了解申報責任，盡早做好稅務準備。Cheryl Yang分享購屋與融資觀念，曾立為探討跨世代照護及家庭安排。Benefit Tomorrow Foundation創辦人梅毅端，以父親與自己先後中風的經歷，強調移民家庭應及早規劃長期照護與風險管理，避免突發狀況影響家人正常生活。

精華 FAQ

  • 最常見的是不熟悉當地交通法規而違規，例如未完全停車、紅燈右轉、雙黃線掉頭或酒駕等，進而收到罰單，甚至因錯誤駕駛習慣導致交通事故。

  • 專家提醒，遇到停車標誌要完全停車，被警方攔查時雙手應放在警察看得到的位置，不要急拿證件；遇沙塵暴視線不良時，應開方向燈並安全靠邊停車。

  • 講座也聚焦簽證與移民身分安排、資產與稅務申報、購屋與融資、跨世代照護及長期風險管理，提醒家庭提早規劃，避免突發狀況影響生活與工作。

罰單 移民 亞利桑納州

上一則

扔掉Erewhon超市收據 女遭疑未付款 控保全種族歧視

下一則

19萬老屋翻倍賣 鳳凰城房產吸睛 買屋出租怎麼挑 專家獻策

延伸閱讀

移居鳳凰城 專家分享生活指南

移居鳳凰城 專家分享生活指南
台積電帶動台商赴美「她」助半導體供應商扎根鳳凰城

台積電帶動台商赴美「她」助半導體供應商扎根鳳凰城
台美會計師協會 年會齊聚鳳凰城

台美會計師協會 年會齊聚鳳凰城
原只是陪丈夫 3年後卻想留下 台積太太活出新人生

原只是陪丈夫 3年後卻想留下 台積太太活出新人生
移民身分待批 律師：可爭取臨時駕照

移民身分待批 律師：可爭取臨時駕照
台灣人著眼鳳凰城房市 有人19萬元老屋翻倍賣 持14間房

台灣人著眼鳳凰城房市 有人19萬元老屋翻倍賣 持14間房

熱門新聞

西好萊塢允許三人或以上多伴侶正式登記，並取得地方法律保障。西好萊塢市以倡導多樣性著稱，圖為其市府懸掛彩虹旗。（取自西好萊塢市府）

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

2026-11-04 18:55
鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子Albert Yang代表鼎泰豐上台領取亞裔名人堂年度全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

2026-11-07 01:19
輝達執行長黃仁勳陷入婚外情與涉及中國間諜事件，將面臨獨立調查。（路透）

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

2026-11-09 15:35
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

2026-11-07 18:09
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金

2026-11-08 01:20
南加女子在自家後院打造玻璃溫室，出租供攝影與小型活動使用，開闢房產增收新方式。（取自European Garden House官網）

後院不蓋ADU 南加女子改搭「這個」月收2.4萬元

2026-11-09 01:19

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓