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原本只是陪丈夫來美 台積太太創業活出新人生

記者謝雨珊／鳳凰城報導
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隨台積電工程師丈夫移居鳳凰城的林女士認為相較於台灣悶熱潮濕的氣候，鳳凰城的天氣讓...
隨台積電工程師丈夫移居鳳凰城的林女士認為相較於台灣悶熱潮濕的氣候，鳳凰城的天氣讓她更感舒適，加上居住空間普遍較大，生活環境簡單。（記者謝雨珊／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

隨著台積電赴美布局，許多家眷在鳳凰城從適應異鄉到開創事業，透過社群、顧問與餐飲創業，逐漸建立新生活並考慮長期定居。

隨著台灣企業持續布局美國，亞利桑納州鳳凰城不僅成為台積電設廠的重要據點，也吸引愈來愈多台灣家庭移居定居。對不少隨著配偶赴美的台積電工程師太太而言，離開熟悉的生活圈，最初或許意味著孤單與適應挑戰，但隨著時間推移，她們逐漸在異鄉找到新的生活節奏與發展機會，甚至從原本的被動適應，到如今打從心底喜歡鳳凰城，萌生長期定居的念頭。

隨著台積電工程師先生從台灣移居鳳凰城已有三年多的李美萱，初到鳳凰城時，並未對當地生活抱持太大期待，也曾因難以融入新環境而感到壓力。然而，經過三年生活，她逐漸發現這座城市蘊藏著許多發展機會，也開始將重心從家庭與人際關係轉向自我成長，進而開創事業，在異鄉闖出一片天地。

她不僅創立「積婆分享社」，串聯鳳凰城當地台灣家庭，提供生活資訊交流與社群支持，也積極參與僑界事務，服務當地台僑。近期，她更與鳳凰城地產經紀Vanessa Malloy及David Huang共同創辦顧問公司Phoenix Turnkey Solutions（PTS），將在地生活經驗、人脈與商務資源延伸至企業服務，協助有意赴美發展的台灣企業降低初期摸索成本，掌握當地市場環境，順利拓展鳳凰城及亞利桑納州市場。

李美萱表示，從協助一個家庭適應生活，到幫助一家企業了解市場，看似不同領域，核心理念卻始終一致，就是希望讓他人少走一些摸索的路。她希望將自己走過的路、累積的經驗與人脈，轉化為其他人可以運用的資源，協助他們更快找到方向，在鳳凰城建立自己的連結。

事實上，李美萱坦言，回顧過去三年在鳳凰城的生活與轉變，連自己都覺得不可思議。她表示，過去在台灣時，生活重心多圍繞著朋友、孩子、丈夫及原生家庭，日常忙於家庭責任與人際往來。

移居鳳凰城後，生活圈與步調隨之改變，讓她有更多時間與自己相處，也開始重新思考人生方向，將重心放在自我成長與事業發展上。如今，她不僅在當地開創自己的事業，夫妻倆也希望未來能長期留在鳳凰城，為小家庭建立穩定的新生活。

另一名隨台積電工程師丈夫移居鳳凰城的林女士，則在當地開設餐廳及飲料店，事業逐漸步上軌道，近期更計畫拓展據點，開設更多飲料店。

林女士分享，移居美國不僅帶來事業發展的新機會，也讓她重新調整與原生家庭的相處模式。她表示，過去在台灣時，家人往來密切，生活中難免需要處理各種家庭事務；來到美國後，彼此保有適當距離，讓她能更專注於自己組成的小家庭與個人生活，反而使與原生家庭的關係更加融洽。

除了家庭生活的轉變，她也認為鳳凰城的生活品質不亞於台灣。相較於台灣悶熱潮濕的氣候，鳳凰城的天氣讓她更感舒適，加上居住空間普遍較大，生活環境簡單。隨著在當地生活的時間拉長，她逐漸適應並愈來愈喜歡這座城市，也因此希望未來能繼續留在鳳凰城工作與生活。

隨著台灣企業持續布局美國，亞利桑納州鳳凰城不僅成為台積電設廠的重要據點，也吸引越...
隨著台灣企業持續布局美國，亞利桑納州鳳凰城不僅成為台積電設廠的重要據點，也吸引越來越多台灣家庭移居定居。（記者謝雨珊／攝影）

隨著台積電工程師先生從台灣移居鳳凰城，已有三年多的李美萱（中）不僅創立積婆分享社...
隨著台積電工程師先生從台灣移居鳳凰城，已有三年多的李美萱（中）不僅創立積婆分享社，串聯鳳凰城當地台灣家庭。她近期更與鳳凰城地產經紀Vanessa Malloy及David Huang共同創辦顧問公司Phoenix Turnkey Solutions（PTS），將在地生活經驗、人脈與商務資源延伸至企業服務。（記者謝雨珊／攝影）

精華 FAQ

  • 她起初對當地沒有太大期待，也因難以融入而感到壓力；但住了3年多後，逐漸看見發展機會，開始把重心轉向自我成長與事業發展。

  • 她先創立「積婆分享社」串聯台灣家庭，提供生活資訊與社群支持，之後又與夥伴共同創辦Phoenix Turnkey Solutions，協助台灣企業了解市場、降低赴美摸索成本。

  • 她在當地開設餐廳與飲料店，事業逐漸穩定，同時也因與原生家庭保持適當距離、生活空間更大、氣候較舒適，而感到更自在，因而希望繼續在此工作生活。

亞利桑納州 台積電

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