移居鳳凰城 專家分享生活指南

由展望未來基金會（Benefit Tomorrow Foundation）等單位共同主辦的「生活不踩雷！台灣家庭、科技人的美國生活指南」公益講座，將於11月8日舉行，邀請五位專家分享實務經驗。（展望未來基金會）

AI摘要 文章摘要整理： 因應台灣家庭與科技業人士移居鳳凰城增加，11月8日將舉辦免費講座，由5位專家分享簽證、保險、買房、報稅與財務規劃實務。

隨著愈來愈多台灣家庭及科技業人士移居亞利桑納州鳳凰城，工作身分、保險 、買房及跨境稅務等問題，也成為在美生活的重要課題。由展望未來基金會（Benefit Tomorrow Foundation）等單位共同主辦的「生活不踩雷！台灣家庭、科技人的美國生活指南」公益講座，將於11月8日舉行，邀請五位專家分享實務經驗。

講座涵蓋五大主題：律師陳昭菁將解析工作簽證 、身分規劃及創業法律問題；華興保險創辦人暨總裁張國興分享公司福利、團體保險及汽車、房屋與健康保險；GMCC區域分行經理Cheryl Yang說明美國買房的信用、預算及貸款流程；會計師王榮玫探討台灣資產、美國報稅與跨境稅務；特許金融分析師曾立為則分享教育、家庭財務規劃及未來返台發展的安排。

展望未來基金會表示，活動以社區教育及專業交流為目的，不推銷金融產品，希望協助台灣家庭及科技業人士了解美國生活、法律與財務制度。

講座免費入場，以國語進行，現場提供輕食飲品，並安排有獎徵答及抽獎。前100名完成報名且出席者，可獲贈價值70元的ZO舒緩保濕噴霧；另抽出兩張面額100元的Sephora禮品卡，得獎者須在場。

活動將於11月8日下午2時至4時舉行，下午1時30分開始報到，地點為AC Hotel Phoenix North Norterra（25100 N. 22nd Lane, Phoenix, AZ 85085）。報名截止日為11月6日。報名網址：https://form.jotform.com/262922760251051