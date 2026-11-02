加州核武實驗室 傳重大機密外洩

美國國家核安全管理局（NNSA）10月發布初步通知，詳細說明位於聖塔芭芭拉的「特殊技術實驗室」（Special Technologies Laboratory）所發生的重大疏失。（取自NNSS）

AI摘要 文章摘要整理： 加州聖塔芭芭拉的特殊技術實驗室被揭發在未經許可系統處理敏感機密情資，能源部已將此列為最高嚴重級別，相關營運商面臨罰款。

每日郵報報導，美國聯邦官員近日透露，一家負責協助維護美國核武庫安全的加州 實驗室，遭查出曾不當處理機密情資。

其中一項維安缺失，被美國能源部列為最高嚴重級別；該級別僅適用對國家安全造成實質損害，或具高度潛在損害風險的事件。

美國國家核安全管理局（NNSA）10月發步初步通知，詳細說明了位於聖塔芭芭拉的「特殊技術實驗室」所發生的重大疏失，該機構在未經許可的電腦系統處理了敏感機密情資。

依規定，機密資料必須在經特別認證的系統中處理，此類系統嚴格限制資料的調閱權限與共享方式。一旦使用未經許可的系統，將大幅增加政府機密落入未授權人員手中的風險。

官員目前尚未透露涉及哪些具體情資，也未證實是否有未授權人員已接觸到相關內容。

該實驗室專門研發用以維持美國核武可靠性及偵測外國核武計畫的關鍵技術，其研究成果位居美國國防體系的核心。該實驗室的營運商「任務支援與測試服務公司」目前面臨19萬6350元的擬議罰款。

特殊技術實驗室是一座至關重要的研發樞紐，作為內華達國家安全園區（NNSS）旗下的專業、多任務衛星設施營運，由內華達國家安全園區提供資金並進行監管。

內華達國家安全園區是隸屬美國能源部（DOE）的半自治機構，專責透過核能的軍事與科學應用，來強化國家安全。