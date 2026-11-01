鳳凰城機場 新增多條國內外直飛航線

亞利桑那州鳳凰城天港國際機場（PHX）近期宣布新增多條國內外直飛航線。（鳳凰城機場官網截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 鳳凰城天港國際機場自11月起至2027年將新增多條國內外直飛航線，涵蓋美加與德國等地，顯示航空運能持續擴張。

亞利桑那州鳳凰城天港國際機場（Phoenix Sky Harbor International Airport，PHX）近期宣布新一波航空服務擴張，從11月起至2027年，將陸續增加多條國際及國內直飛航線。新增目的地涵蓋加拿大 、德國及加州 、內布拉斯加州、路易斯安那州和蒙大拿州 等地。

國內航線方面，阿拉斯加航空11月1日開通鳳凰城至加州Santa Rosa的季節性直飛服務，預計營運至2027年4月21日；Advanced Air11月1日開通鳳凰城至加州帝王縣（IPL）的直飛服務。

美國航空12月17日開通鳳凰城至內布拉斯加州首府Lincoln的季節性直飛航線，預計服務2026至2027年冬季航班時段，營運至2027年4月5日。 此外達美航空11月9日開通鳳凰城至德州首府奧斯汀的直飛服務，每日提供兩班。

國際航線方面，德國漢莎航空20日正式宣布，將於2027年8月3日開通鳳凰城至德國慕尼黑（Munich）的全年直飛服務，每周三班，使用Airbus A350-900客機，配置293個座位。這是鳳凰城與慕尼黑之間首次建立直飛航線。

加拿大市場也將迎來新的直飛服務。加拿大Porter Airlines11月6日開通鳳凰城至Edmonton季節性直飛航線；12月20日新增鳳凰城至Calgary航線。兩條航線讓鳳凰城旅客前往加拿大西部不再需要經由其他城市轉機。

2027年還有更多航線值得期待，Breeze Airways預計於2027年2月2日開通鳳凰城至路易斯安那州紐奧良的直飛航線，初期每周營運約兩班。西南航空計畫於2027年6月5日開通鳳凰城至蒙大拿州Bozeman的季節性周六直飛服務，方便旅客前往黃石國家公園及周邊旅遊地區。