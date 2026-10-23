助美台積工程師脫單 台婚戀平台瞄準鳳凰城

「想想交友」平台在台灣已有上千名會員，並成功媒合多對情侶，未來打算將服務拓展至鳳凰城。（想想交友平台官網）

AI摘要 文章摘要整理： 因台積電赴美設廠帶動台灣工程師落腳鳳凰城，婚戀平台看準單身族群社交受限，計畫以配對、造型與戀愛顧問服務協助脫單。

隨著台積電 赴美設廠，愈來愈多台灣工程師及半導體供應鏈從業人員前往亞利桑納州 鳳凰城工作，但對部分單身人士而言，異地生活除了工作繁忙，也面臨社交圈有限、難以認識異性的問題。看準這項需求，有台灣的婚戀平台計畫將服務拓展至鳳凰城，希望透過一對一諮詢、個人背景評估、形象改造及戀愛顧問，協助當地台灣單身工程師找到合適伴侶。

「想想交友」平台在台灣已有上千會員，並成功媒合多對情侶。美國市場拓展負責人成虹樺表示，不少工程師雖然工作穩定、收入不錯，卻較少花心思打理外表，加上個性內斂、生活圈單純，平時接觸異性的機會有限，在尋找伴侶時，也可能因此處於劣勢。 美國市場拓展負責人成虹樺表示，團隊會協助會員釐清真正的擇偶需求，評估雙方的家庭觀念、工作時間與生活步調是否契合，而非單憑職業或外貌做決定，協助會員真正找到一位適合自己的伴侶。（記者謝雨珊／攝影）

看見這類需求，她說，「想想交友」除提供配對服務，也將形象改造納入服務內容，特別聘請專業造型師，依照男性會員的身形、氣質與個人特質，協助挑選服裝、調整髮型，找出適合自己的穿搭風格，讓他們更懂得展現自身優勢。

成虹樺分享一樁成功案例指出，一名20多歲、任職聯發科的男性會員，原本各方面條件不錯，卻因不擅長打扮，難以透過外在形象吸引異性注意。經過專業造型團隊重新搭配服裝、調整整體風格後，他的形象煥然一新，後來也成功透過平台認識女友。

她笑說，這名會員至今幾乎每年都會回來尋求穿搭建議，甚至請造型師陪同採買一整年的衣服，希望持續提升穿衣品味、維持良好形象。

成虹樺表示，鳳凰城除了台積電工程師，也有許多半導體供應鏈及其他產業的台灣從業人員。部分單身男性因工作繁忙，還須配合台灣時區聯繫同事，難以拓展交友圈，因此她看好當地婚戀媒合市場，希望將平台在台灣的經驗帶到美國，協助單身台灣人尋找伴侶。

她分享，曾有一名在鳳凰城工作的台灣工程師，嘗試透過當地交友社群及交友軟體尋找伴侶，卻花費不少時間與金錢，仍未找到合適對象，過程中還遇過以投資或商業合作為由接近的人，以及實際見面後才發現對方外貌與平台照片不符的情況。

成虹樺表示，為協助在美台灣單身人士有效尋找合適對象，團隊初期將以線上媒合及視訊交流為主，依會員背景、興趣與擇偶條件進行配對，未來也不排除舉辦實體活動。

成虹樺還指出，曾有兩會員在初步認識後中斷聯繫數月。經個別了解才發現，雙方其實都對彼此有好感，女方因男方沒有主動聯絡，以為對方沒有意思；男方則是不知道該如何跨出下一步。經戀愛顧問從旁協助後，兩人重新聯繫，後續發展成為交往關係。

談及該平台男性及女性會員是否有擇偶偏好？成虹樺表示，多數男性會員對護理師、教師等職業較有好感，可能認為這類女性溫柔、穩定且重視家庭；女性會員則普遍較看重男性的經濟穩定度、溝通能力及外在整潔。不過她指出，團隊會協助會員釐清真正的擇偶需求，評估雙方的家庭觀念、工作時間與生活步調是否契合，而非單憑職業或外貌做決定，協助會員真正找到一位適合自己的伴侶。

「想想交友」的服務不只是提供交友名單，而是透過詳細問卷，了解會員的職業、生活背景、興趣及理想伴侶條件，再依據雙方需求進行配對。（記者謝雨珊／攝影）