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台積帶旺北鳳凰城房市 便宜≠划算

記者謝雨珊／鳳凰城報導
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若希望住在距離台積電較近、生活機能也相對完善的地區，Union Park是值得優...
若希望住在距離台積電較近、生活機能也相對完善的地區，Union Park是值得優先考慮的選擇。（記者謝雨珊／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台積電在亞利桑納設廠帶動北鳳凰城買氣，但專家提醒，購屋除看距離與房價，也要評估社區機能、持有成本與未來轉售難度。

隨著台積電（TSMC）在亞利桑納州鳳凰城設廠，愈來愈多人關注北鳳凰城房市。不論是跟著公司赴美工作的員工、在當地拓展業務的供應商，還是想趁產業發展買房投資的人，大家最關心的問題是：台積電附近的房子到底要去哪買？房價大約多少？哪些地方值得考慮？

長期關注鳳凰城房市的資深地產經紀人及投資顧問Vanessa Malloy接受本報訪問坦言，北鳳凰城各社區的房價與供需狀況不盡相同，其中Union Park及Peoria部分住宅區都值得關注。

Union Park房源少 可考慮Peoria

她表示，若希望住在距離台積電較近、生活機能也相對完善的地區，Union Park是值得優先考慮的選擇。因為該區鄰近台積電及相關產業聚落，生活機能也相對完善，對需要通勤的員工而言，具有地理位置上的優勢及吸引力。

北鳳凰城相對親民的房價，對有意在台積電周邊置產的買家具有一定吸引力，無論是自住或...
北鳳凰城相對親民的房價，對有意在台積電周邊置產的買家具有一定吸引力，無論是自住或長期持有，都值得進一步評估。（記者謝雨珊／攝影）

不過她也提到，Union Park的新建住宅已接近售罄，僅剩少量房源，有意購屋者除了比較價格，也需留意是否仍有符合預算與需求的物件。她也另推薦Peoria區域，尤其是郵遞區號85383一帶，不僅距離台積電不遠、居住環境清幽，也有不少新穎寬敞住宅，適合小家庭居住。

Malloy指出，買房不能只看地圖上離台積電有多近，還要實際比較社區環境、生活機能，以及房屋價格是否合理。即使都在北鳳凰城，不同社區的居住條件和未來轉售情況，也可能差很多。

同樣大小 房價可能差數十萬

對許多準備在美國買房的人來說，預算往往是第一道門檻。Malloy以約2500平方英尺的住宅為例指出，北鳳凰城部分新建住宅價格約為60萬至70萬元，77th Avenue（第77大道）附近部分建案則約50萬至60萬元。相較之下，發展較成熟的華人聚集城市錢德勒（Chandler），同樣大小的住宅價格可能已達90萬至100萬元，也就是說，不同地段的房價差距可達數十萬。

她表示，北鳳凰城相對親民的房價，對有意在台積電周邊置產的買家具有吸引力，無論是自住或長期持有，都值得進一步評估。

不過，Malloy提醒，房價較低不代表投資一定划算，購屋時還須將房屋稅、保險及維修等持有成本納入考量。若計畫出租，也應先了解當地租屋需求，評估租金收入能否支應相關支出。

附近新屋太多 未來賣房難

此外，Malloy也提到，房地產投資除了考量買進價格，更要留意未來的出租需求與轉售難度。若周邊持續有新建住宅推出，建商可能透過降價或購屋優惠吸引買家，讓二手屋在銷售時面臨更大競爭，屋主甚至需要降價才能順利出售。

因此，購屋前除了比較房價，也應了解周邊新屋供給量、建商優惠、房屋銷售周期及租屋需求，評估未來的持有與轉售風險，避免只因「台積電周邊」的題材就倉促進場。

隨著台積電（TSMC）在亞利桑納州鳳凰城設廠，越來越多人開始關注北鳳凰城的房市。...
隨著台積電（TSMC）在亞利桑納州鳳凰城設廠，越來越多人開始關注北鳳凰城的房市。（記者謝雨珊／攝影）

Malloy指出，整體而言，若因工作搬遷至鳳凰城，可優先考量通勤距離、生活機能及家庭需求，再比較Union Park、Peoria等地區的房屋選擇；若以投資為目的，則應著重評估租屋需求、持有成本及未來轉售風險，才能做出更合適的購屋決策。

精華 FAQ

  • 資深地產經紀人Vanessa Malloy認為，Union Park與Peoria部分住宅區最值得留意。前者靠近台積電與產業聚落，後者則有較清幽環境與新穎寬敞住宅。

  • Union Park的優勢是離台積電近、生活機能完整，但新建住宅已接近售罄。Peoria尤其是85383一帶，距離不遠且適合小家庭，不過仍需比價與看社區條件。

  • 因為買房不能只看成交價，還要把房屋稅、保險、維修與出租需求算進去；若周邊新屋供給多，未來出售時還可能面臨建商降價競爭，拉高轉售風險。

房價 台積電

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