台半導體業家登啟用亞利桑納廠 董座揭人才是最大挑戰

家登董事長邱銘乾接受本報專訪表示，進軍美國並非單純以短期獲利為考量，而是基於「客戶在哪裡，就應該在哪裡服務」的長期策略。（記者謝雨珊／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 家登在亞利桑納州啟用美國首座製造廠，主打貼近客戶與長期布局，但也面臨人才招募、法規流程與航太認證等多重挑戰。

台灣半導體晶圓傳載解決方案大廠家登精密本來在亞利桑納州 就設有「倉儲與服務據點」，日前在該州格蘭岱（Glendale）正式啟用美國首座製造廠，進入跨國在地化製造。家登董事長邱銘乾接受本報專訪表示，進軍美國並非單純以短期獲利為考量，而是基於「客戶在哪，就應該在哪服務」的長期策略；現階段將以亞利桑納州為美國製造核心，待當地產能與營運規模成熟後，再視客戶需求評估向德州 或其他州擴張。

邱銘乾表示，家登過去在台灣也採取貼近客戶的布局策略，此次來美同樣是從客戶需求及長期利益評估。他坦言，初期勢必需要由台灣獲利支應美國據點，但若能藉此更貼近美國客戶、掌握市場成長機會，這項投資仍具長期價值。

美國製造回流成趨勢 家登提前布局

邱銘乾此次親赴亞利桑納州，也深刻感受到美國推動製造業回流並非口號，而是政策力量帶動的實際趨勢。他表示，台美貿易及關稅環境變化，使台灣企業赴美製造成為必須面對的課題；在此情況下，與其未來受關稅或客戶需求壓力後才被迫赴美，不如提前布局。

人才成最大挑戰 先由台灣團隊帶隊

人才招募及工作文化差異，是家登目前面臨的主要挑戰之一。邱銘乾表示，美國並非沒有人才，而是台灣與美國對工作責任及方式的理解有不同。台灣員工通常對工作投入度高，美國職場則較重視職責界線，企業需要時間適應。

因此，家登初期將以台灣派遣具經驗的員工赴美，協助建立當地團隊並培訓人才，之後逐步轉向在地招聘。由於美國具精密加工經驗的人才不易尋找，家登也考慮與當地大學合作，從應屆畢業生開始培養。他認為，台灣、美國在地招聘及新人培訓三方面都必須同步進行，不可能長期只依靠台灣輸入；他歡迎有意願學習半導體產業的在地人才加入。

法規造成「速度落差」 設備進口恐延宕

除了人才，法規也是赴美布局的一大挑戰。邱銘乾指出，美國在工作權、簽證、勞動、稅務及建築施工等方面，都有不同於台灣的規範，繁複的審核及許可程序增加作業時間，直接影響到原訂啟用時程。

他舉例，家登在美國廠房進行網路線等工程時，即使與公共安全無直接關聯，仍須向政府單位申請相關許可，部分流程甚至長達數月，讓他直呼難以置信，「這在台灣幾乎不會遇到。」至於設備進口，也涉及運送、通關、安裝及檢查等程序，即使設備已準備就緒，仍可能因現場規範或審查要求延後。

他無奈表示，既然來到美國，就只能配合當地規範，適時調整做事步調。

航太認證進行中 盼切入美國防供應鏈

此次啟用的家登航太製造據點，目前仍處製造能力建立及認證階段，除取得AS9100航太品質管理系統認證外，後續還須通過客戶及原廠認證。現階段部分加工以台灣訂單為主，先利用美國據點「練兵」，並同步接受美國客戶認證，待認證完成後再逐步擴大出貨。

邱銘乾表示，隨著國防供應鏈在地化，未來部分敏感零組件勢必需在美國生產，家登也看見切入美國國防供應鏈的機會。

台灣半導體晶圓傳載解決方案大廠家登精密本來在亞利桑那州就設有「倉儲與服務據點」，6日在美國亞利桑那州格蘭岱（Glendale）正式啟用美國首座製造廠，跨入跨國在地化製造。（記者謝雨珊／攝影）