我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／4.12億打造的道奇豪華艦隊4戰沉沒 教頭羅伯茲這麼說

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

全美最適合孩子成長城市 鳳凰城都會區錢德勒排第5

記者謝雨珊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鳳凰城華人聚居城市錢德勒（Chandler）在全美兒童福祉排名中排第五，在兒童教...
鳳凰城華人聚居城市錢德勒（Chandler）在全美兒童福祉排名中排第五，在兒童教育、經濟保障與生活環境各方面表現亮眼。（市府官網）

AI摘要

文章摘要整理：

2026年美國兒童福祉指數顯示，加州爾灣與亞利桑納州錢德勒分居第3與第5，德州城市整體領先，而底特律則因高貧窮與低閱讀表現墊底。

孩子成長的環境，不僅影響學習與身心發展，也與家庭生活品質及未來機會息息相關。學校人力派遣與招募機構ProCare Therapy發布的2026年美國兒童福祉指數日前公布全美100個主要城市的兒童福祉排名，加州爾灣名列第三，亞利桑納州錢德勒（Chandler）則排第五。兩個華人較多的城市，都躋身全美最有利兒童成長的城市之列。

根據Fox 10 Phoenix報導，這項研究從五大指標評估各城市的兒童福祉，包括學生長期缺課率、兒童貧窮率、住宅鉛暴露風險、公共綠地可及性，以及小學三年級閱讀能力表現。

華人聚集的爾灣名列第三，成為加州排名最高的城市之一。除了爾灣，加州另有兩城市進入前十，分別是排第七的聖荷西，以及排名第十的朱拉維斯塔（Chula Vista）。

華人聚居城市爾灣在全美兒童福祉排名中高居第三，成為加州表現最亮眼的城市之一。（爾...
華人聚居城市爾灣在全美兒童福祉排名中高居第三，成為加州表現最亮眼的城市之一。（爾灣市府官網）

鳳凰城都會區錢德勒排第5

亞利桑納州方面，華人聚集區錢德勒在此次評比中排全美第五，也讓鳳凰城都會區在這份榜單中占一席之地。

該報告指出，錢德勒與爾灣同樣躋身全美前五，顯示兩地在兒童成長環境方面均受這項綜合評比的肯定。對正在考慮搬遷、購屋或為子女尋找適合成長環境的家庭而言，排名可作為比較不同城市的參考，但仍須搭配學區、住房成本、交通、治安及家庭實際需求等因素綜合評估。

德州城市領先 底特律墊底

整體而言，德州城市在此次排名中表現突出。德州達拉斯以北的Frisco以89.8分（滿分100分）奪冠，兒童貧窮率僅3.9%，小學三年級閱讀達標率達89.4%。Plano與McKinney分居第二、第四，德州共有八個城市躋身全美前20。

相較之下，密西根州底特律以平均15.6分墊底，兒童貧窮率高達54.5%，學生長期缺課率達45.1%，小學三年級閱讀達標率僅19.2%，且住宅鉛暴露風險屬最高級別。紐約州水牛城及俄亥俄州克里夫蘭、辛辛那提與哥倫布則名列倒數五名。

精華 FAQ

  • 根據ProCare Therapy公布的排名，加州爾灣名列全美第3，亞利桑納州錢德勒則排第5，兩地都進入前5名，顯示其兒童成長環境獲得高度肯定。

  • 報告以5項指標評估城市兒童福祉，包括學生長期缺課率、兒童貧窮率、住宅鉛暴露風險、公共綠地可及性，以及小學3年級閱讀能力表現。

  • 德州Frisco以89.8分奪冠，底特律則以15.6分墊底。差距反映城市在兒童貧窮、出席率、閱讀表現與居住環境安全等方面的落差極大。

爾灣 加州 亞利桑納州

上一則

蓋房像「擠牙膏」快速成本低 在這州賣這個好價

下一則

血糖血壓是警訊 醫師談「心腎代謝症候群」

延伸閱讀

加州3大學投報率全美前10 這座小型學院畢業薪資最高

加州3大學投報率全美前10 這座小型學院畢業薪資最高
花262萬元買豪宅也難進好學校？紐約好學區一房難求

花262萬元買豪宅也難進好學校？紐約好學區一房難求
全美10大鼠患城市 紐約、洛杉磯、費城排名前三

全美10大鼠患城市 紐約、洛杉磯、費城排名前三
泰晤士報全球最佳大學榜首牛津 加州三校前10

泰晤士報全球最佳大學榜首牛津 加州三校前10

花店、麵包店密度有關係 波士頓獲評全美氣味最宜人城市

花店、麵包店密度有關係 波士頓獲評全美氣味最宜人城市
不是加州...風景優美、就業機會多 這州拿下2026年宜居第一名

不是加州...風景優美、就業機會多 這州拿下2026年宜居第一名

熱門新聞

加州6.3萬退休公務員，每年領取至少10萬退休金，總額達63億。（示意圖取自Pexels）

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

2026-10-12 14:21
攜帶大額現金入境或存入銀行，應了解申報規定，刻意拆分現金交易以規避申報，可能觸法。（AI生成示意圖）

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

2026-10-13 20:45
38歲台灣女林喬音（Lin Jo Yin，音譯）涉嫌盜刷信用卡，該女子在準備從印第安納州搭機返台時遭機場警方逮捕，目前已被移送肯塔基州。（Bowling Green Police Department）

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

2026-10-14 15:00
南加州一名媽媽應徵月薪4200美元的居家轉寄包裹工作，開始後察覺可疑並報警。圖為包裹示意圖。(Pexels）

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

2026-10-12 20:56
消費者發現，15.01元的外賣訂單被加上40元小費。(Unsplash.com示意圖)

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

2026-10-14 20:40
華女留學生在洛杉磯國際機場LAX入境時，遭遇ICE人員抓捕。圖為入境示意圖，非當事人。（記者邵敏╱攝影）

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

2026-10-11 21:20

超人氣

更多 >
習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐
白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同
17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊
「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...

「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...
水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子

水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子