全美最適合孩子成長城市 鳳凰城都會區錢德勒排第5

鳳凰城華人聚居城市錢德勒（Chandler）在全美兒童福祉排名中排第五，在兒童教育、經濟保障與生活環境各方面表現亮眼。（市府官網）

AI摘要 文章摘要整理： 2026年美國兒童福祉指數顯示，加州爾灣與亞利桑納州錢德勒分居第3與第5，德州城市整體領先，而底特律則因高貧窮與低閱讀表現墊底。

孩子成長的環境，不僅影響學習與身心發展，也與家庭生活品質及未來機會息息相關。學校人力派遣與招募機構ProCare Therapy發布的2026年美國兒童福祉指數日前公布全美100個主要城市的兒童福祉排名，加州爾灣 名列第三，亞利桑納州 錢德勒（Chandler）則排第五。兩個華人較多的城市，都躋身全美最有利兒童成長的城市之列。

根據Fox 10 Phoenix報導，這項研究從五大指標評估各城市的兒童福祉，包括學生長期缺課率、兒童貧窮率、住宅鉛暴露風險、公共綠地可及性，以及小學三年級閱讀能力表現。

華人聚集的爾灣名列第三，成為加州排名最高的城市之一。除了爾灣，加州另有兩城市進入前十，分別是排第七的聖荷西，以及排名第十的朱拉維斯塔（Chula Vista）。

華人聚居城市爾灣在全美兒童福祉排名中高居第三，成為加州表現最亮眼的城市之一。（爾灣市府官網）

鳳凰城都會區錢德勒排第5

亞利桑納州方面，華人聚集區錢德勒在此次評比中排全美第五，也讓鳳凰城都會區在這份榜單中占一席之地。

該報告指出，錢德勒與爾灣同樣躋身全美前五，顯示兩地在兒童成長環境方面均受這項綜合評比的肯定。對正在考慮搬遷、購屋或為子女尋找適合成長環境的家庭而言，排名可作為比較不同城市的參考，但仍須搭配學區、住房成本、交通、治安及家庭實際需求等因素綜合評估。

德州城市領先 底特律墊底

整體而言，德州城市在此次排名中表現突出。德州達拉斯以北的Frisco以89.8分（滿分100分）奪冠，兒童貧窮率僅3.9%，小學三年級閱讀達標率達89.4%。Plano與McKinney分居第二、第四，德州共有八個城市躋身全美前20。

相較之下，密西根州底特律以平均15.6分墊底，兒童貧窮率高達54.5%，學生長期缺課率達45.1%，小學三年級閱讀達標率僅19.2%，且住宅鉛暴露風險屬最高級別。紐約州水牛城及俄亥俄州克里夫蘭、辛辛那提與哥倫布則名列倒數五名。