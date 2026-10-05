駐鳳凰城經文處今揭牌 落腳市中心

駐鳳凰城台北經濟文化辦事處即將正式揭牌，目前駐鳳凰城經文處的辦公地點已確定設於鳳凰城市中心的Renaissance Sqaure。（記者謝雨珊╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 駐鳳凰城台北經濟文化辦事處將設於市中心Renaissance Square，並於5日舉行揭牌酒會，林佳龍也將到場，凸顯台美在亞利桑納州合作升溫。

駐鳳凰城台北經濟文化辦事處即將正式揭牌，辦事處確切落腳地點也傳出最新消息。據知情人士透露，駐鳳凰城經文處將設於鳳凰城的市中心，並預計於5日晚舉辦大型揭牌儀式酒會，邀請亞利桑納州及鳳凰城當地政要、官員與僑界代表出席，預計逾200人參加。據悉，外交部長林佳龍也將出席揭牌儀式。

外交部4日發布新聞稿指出，林佳龍於3日至5日偕全國創新創業總會（NiEA）等企業代表訪問亞利桑納州鳳凰城，期間將出席駐鳳凰城辦事處揭牌儀式、偕赴美投資的台灣廠商與當地僑界領袖交流、拜會亞利桑納州長Katie Hobbs及鳳凰城市長Kate Gallego，見證亞利桑納州商務廳（ACA）與NiEA簽署合作備忘錄，以及參觀台灣AI生醫聯合展示中心等。

另外，知情人士也透露，駐鳳凰城經文處的辦公地點已確定設於鳳凰城市中心的Renaissance Sqaure。該大樓位置周邊交通便利，鄰近鳳凰城輕軌及公共交通設施，附近也聚集多個政府及公共機構，對未來與州政府、市政府及其他地方機構往來提供便利。

在地理位置上，辦事處位於鳳凰城市中心的主要商業及政府機構聚集區，距離華人較為集中的Chandler約30分鐘車程，前往台積電所在的北鳳凰城也約需30分鐘車程。對於需要前往辦事處洽辦領務、商務及僑務事宜的台灣民眾與僑胞而言，市中心的地理位置也相對便於公共交通往返。

駐鳳凰城經文處的設立，與近年台灣企業在亞利桑納州快速擴大布局密切相關。台灣外交部今年7月宣布成立駐鳳凰城台北經濟文化辦事處，主要目的包括強化對在美台商及僑民的服務，並推動台美雙向投資及經貿、科技、教育與供應鏈合作。

Renaissance Sqaure大樓周邊交通便利，鄰近公共交通設施。（記者謝雨珊╱攝影）

據悉，駐鳳凰城台北經濟文化辦事處將設在鳳凰城市中心。（谷歌地圖）