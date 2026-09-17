看準鳳凰城發展潛力 世華鳳凰城分會成立 串聯台美商機

隨著台積電進駐並持續擴大投資，鳳凰城的產業與人口持續成長，未來在經貿與企業交流方面勢必有更多發展空間，因此世華鳳凰城分會創會會長黃玉蓮（Frances Huang）認為此時成立分會是適當時機。（黃玉蓮提供）

世界華人 工商婦女企管協會（世華）持續拓展全球僑界網絡，鳳凰城分會日前正式成立，成為世華全球第99個分會。目前分會已有約40創會會員，盼透過會員的專業與人脈，串聯台美經貿資源，成為台灣與鳳凰城之間的交流窗口。

世華鳳凰城分會創會會長黃玉蓮（Frances Huang）談到創會契機表示，重新成立鳳凰城分會，主要是看準當地近年快速發展帶來的新機遇。隨著台積電 進駐並持續擴大投資，鳳凰城的產業與人口持續成長，未來在經貿與企業交流方面，勢必有更多發展空間，因此她認為此時成立分會是適當時機。

她指出，世華鳳凰城分會未來將以總會的「心懷世界、掌握脈動、建立網絡、發展經貿」為核心理念，希望不僅促進企業間的商機交流，也能成為政府推動國民外交的民間橋樑。

此外，分會也希望發揮在地僑界的服務功能，協助台積電等企業外派人員適應鳳凰城生活，同時為新移民提供財務、法規、教育及生活等方面的資訊與支持。她認為，創會的會員們來自不同產業，未來可透過彼此的在地經驗與人脈，協助有意赴鳳凰城創業、投資、設廠或拓展事業的台灣及華人企業。

分會成立後，第一年預計舉辦產業講座、資訊分享、會員交流及慈善志工活動，也將視情況參與當地貿易展，並與商會及僑界組織合作，擴大台灣與鳳凰城之間的交流。