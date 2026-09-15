台灣亞利桑納州合作再擴大 人才、醫療科技交流全面升溫

駐鳳凰城台北經文處處長焦國恩（左二）日前拜會亞利桑納州立大學（ASU）副校長沈若蘭（右二），強調未來將積極推動台灣與亞利桑納州在各領域的交流與合作。（駐鳳凰城辦事處臉書）

駐鳳凰城台北經文處近期積極拓展雙邊教育與人才交流，從高等教育、半導體人才培育到醫療科技合作，進一步強化台灣與亞利桑納州 之間的多元連結。

駐鳳凰城台北經文處處長焦國恩日前拜會亞利桑納州立大學（ASU）副校長沈若蘭（Grace O'Sullivan），除分享辦事處成立的意義與未來工作方向，也強調未來將積極推動台灣與亞利桑納州在各領域的交流與合作。

沈若蘭表示，ASU長期與台灣多家高科技企業及頂尖大學保持密切合作，在人才培育與學術交流方面已有良好基礎。ASU目前約有20萬學生，具備龐大的教育及人才培育能量，未來也願意持續推動台灣與亞利桑納州之間的合作夥伴關係。

值得一提的是，ASU也在學校相關設施設立「台灣醫療科技展示中心」，盼藉此促進台灣與亞利桑納州在醫療及科技領域的跨國交流，為雙方未來合作創造更多機會。

除此之外，經文處也持續推動台美青年交流。國立政治大學與鳳凰城市政府合作推動青年國際交流計畫，選拔優秀學生赴鳳凰城市政府實習，讓台灣青年有機會深入了解美國地方政府運作及城市發展。

焦國恩日前特別設宴，與赴鳳凰城市政府實習的政大學生交流，了解學生在當地的實習及生活情況。他感謝鳳凰城市政府提供實習平台，讓台灣學生能夠實際參與地方政府工作，在國際環境中累積經驗，也透過青年交流深化台美之間的「城市國民外交」。

焦國恩（右一）日前特別設宴，與赴鳳凰城市政府實習的政大學生交流，了解學生在當地的實習及生活情況。（駐鳳凰城辦事處臉書）