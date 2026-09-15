我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳建州急性心肌梗塞 血管堵90%「險步大S後塵」范瑋琪嚇哭救回一命

AI創新、安全只能二選一？黃仁勳稱是假命題 傳將參加川習國宴

台積電帶動台美科技合作 俞大㵢出席亞利桑納CEO高峰會

記者謝雨珊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「亞利桑納執行長高峰會」聚焦影響亞利桑納未來發展的議題，俞大㵢（左）並與亞利桑納...
「亞利桑納執行長高峰會」聚焦影響亞利桑納未來發展的議題，俞大㵢（左）並與亞利桑納州商務局（Arizona Commerce Authority）主席兼執行長Sandra Watson共同討論亞利桑納與台灣的貿易及投資機會。（駐鳳凰城經文處臉書）

駐美代表俞大㵢近日應邀出席第11屆「亞利桑納執行長高峰會」（Arizona CEO Summit），與駐鳳凰城台北經濟文化辦事處首任處長焦國恩及亞利桑納州企業領袖交流，聚焦台灣與亞利桑納州在科技、經貿及供應鏈等領域的合作。

由Greater Phoenix Leadership主辦的年度高峰會，邀集亞利桑納州企業及政策領袖與會。主辦單位表示，今年活動聚焦影響亞利桑納未來發展的議題，俞大㵢並與亞利桑納州商務局（Arizona Commerce Authority）主席兼執行長Sandra Watson共同討論亞利桑納與台灣的貿易及投資機會。

俞大㵢在會中介紹台灣與美國、亞利桑納州日益緊密的經貿關係，並指出台灣企業近年持續擴大對美投資，半導體、人工智慧及其他高科技產業合作也逐步深化。

其中，台積電（TSMC）在亞利桑納州持續擴大投資，帶動半導體及相關供應鏈在當地布局，也使台灣與亞利桑納州的產業連結更加緊密。亞利桑納州政府今年也曾表示，台灣是該州重要的貿易夥伴之一，雙方並持續推動半導體、人才培育、研發及全球供應鏈等合作。

俞大㵢也在會中談及台灣企業赴美投資所面臨的制度性議題，包括推動台美「避免雙重課稅協定」（ADTA）。他表示，相關協定若能進一步推進，將有助於改善台商赴美投資環境。

除了科技與產業合作，台灣與亞利桑納州近年的交流也逐步擴大至人才培育、教育及文化等領域。亞利桑納州、台灣高雄市及日本熊本縣今年3月簽署三方合作備忘錄，將在半導體、人才培育、研發及全球供應鏈整合等方面深化合作。

隨著台積電及相關供應鏈持續在亞利桑納州擴大布局，台灣與當地的產業及地方交流也日益頻繁。焦國恩近期已積極參與亞利桑納州地方政府及社群活動，與各地市長、市議員及地方官員交流，介紹台灣與亞利桑納在半導體、教育及文化等領域的合作成果。

俞大㵢此次訪問期間也與亞利桑納州州長Katie Hobbs及聯邦眾議員Andy Biggs等官員會面，就台美及台亞合作交換意見。

駐美代表俞大㵢（右二）近日應邀出席第11屆「亞利桑納執行長高峰會」，與駐鳳凰城台...
駐美代表俞大㵢（右二）近日應邀出席第11屆「亞利桑納執行長高峰會」，與駐鳳凰城台北經濟文化辦事處首任處長焦國恩（右一）及亞利桑納州企業領袖交流，聚焦台灣與亞利桑納州在科技、經貿及供應鏈等領域的合作。（駐鳳凰城經文處臉書）

精華 FAQ

  • 他與亞利桑納州企業及政策領袖交流，聚焦科技、經貿與供應鏈合作，並與州商務局主席兼執行長討論台灣和亞利桑納的貿易、投資機會。

  • 台積電持續擴大投資後，帶動半導體及相關供應鏈在當地布局，讓台灣與亞利桑納的產業連結更緊密，也促進人才培育、研發與全球供應鏈合作。

  • 他提到台美避免雙重課稅協定（ADTA），認為若能推進，可降低台商赴美投資的稅務障礙，進一步改善投資環境並提升企業布局意願。

台積電 供應鏈

上一則

收12萬代孕 娃父是富豪徐波 單身媽問「孕母有沒有知情權？」

下一則

知名華人音樂家去世 曾想出國留學卻被抓、判18年勞改

延伸閱讀

中山大學攜亞利桑納大學成立跨國矽光子中心 台美逾20家科技企業力挺

中山大學攜亞利桑納大學成立跨國矽光子中心 台美逾20家科技企業力挺
台積電鳳凰城廠 167職缺徵才 涵蓋工程、資訊科技等項目

台積電鳳凰城廠 167職缺徵才 涵蓋工程、資訊科技等項目
台美機器人產業鏈加速對接 喬州促進RoboGeorgia與RoboTaichung策略結盟

台美機器人產業鏈加速對接 喬州促進RoboGeorgia與RoboTaichung策略結盟
台灣科技大廠走進聖蓋博谷 串聯Caltech尋合作商機

台灣科技大廠走進聖蓋博谷 串聯Caltech尋合作商機
台灣去年對美投資創新高 美國在台協會處長谷立言：美台前所未有強健

台灣去年對美投資創新高 美國在台協會處長谷立言：美台前所未有強健
跟台積電赴美享高薪生活 家屬為何卻「一點都不開心」

跟台積電赴美享高薪生活 家屬為何卻「一點都不開心」

熱門新聞

楊詠儀（中）和她的兩個試管女兒楊壹塵（左）和楊壹禪。（圖／楊敦平提供）

金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學

2026-09-11 22:14
加州生活成本高昂，即使擁有逾百萬美元資產，不少民眾仍對退休生活感到憂慮。圖為示意圖。美聯社

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

2026-09-11 16:31
專家建議旅客在拆行李前先花幾分鐘查看房間，留意是否有異常之處。圖為示意圖，非有問題房間。（記者趙健╱攝影）

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

2026-09-12 18:55
歐洲遊客到美國大型超市沃爾瑪（Walmart）購物時，往往被其貨品的巨大份量震撼得瞠目結舌。（示意圖，非沃爾瑪現場或文章提及的人物。Pexels / Edward）

本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

2026-09-13 22:25
華人做海外倉，結果被警方搜出大量假貨，估值400萬美元，他大呼「貨物不是自己的」撇清，卻仍可能擔責。圖為洛縣警局此前查獲的假貨倉庫，非本案。（洛縣警局）

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

2026-09-13 19:50
ICE於今年8月19日在拉斯維加斯瑞德國際機場逮捕一華男。（示意圖，路透）

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

2026-09-12 19:32

超人氣

更多 >
橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思

橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思
好市多哪一款咖啡最值得買？網友熱烈討論 科克蘭3款上榜

好市多哪一款咖啡最值得買？網友熱烈討論 科克蘭3款上榜
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底
Driscoll's把藍莓引進中國 栽種祕訣就被偷

Driscoll's把藍莓引進中國 栽種祕訣就被偷