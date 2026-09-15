台積電帶動台美科技合作 俞大㵢出席亞利桑納CEO高峰會

「亞利桑納執行長高峰會」聚焦影響亞利桑納未來發展的議題，俞大㵢（左）並與亞利桑納州商務局（Arizona Commerce Authority）主席兼執行長Sandra Watson共同討論亞利桑納與台灣的貿易及投資機會。（駐鳳凰城經文處臉書）

駐美代表俞大㵢近日應邀出席第11屆「亞利桑納執行長高峰會」（Arizona CEO Summit），與駐鳳凰城台北經濟文化辦事處首任處長焦國恩及亞利桑納州企業領袖交流，聚焦台灣與亞利桑納州在科技、經貿及供應鏈 等領域的合作。

由Greater Phoenix Leadership主辦的年度高峰會，邀集亞利桑納州企業及政策領袖與會。主辦單位表示，今年活動聚焦影響亞利桑納未來發展的議題，俞大㵢並與亞利桑納州商務局（Arizona Commerce Authority）主席兼執行長Sandra Watson共同討論亞利桑納與台灣的貿易及投資機會。

俞大㵢在會中介紹台灣與美國、亞利桑納州日益緊密的經貿關係，並指出台灣企業近年持續擴大對美投資，半導體、人工智慧及其他高科技產業合作也逐步深化。

其中，台積電 （TSMC）在亞利桑納州持續擴大投資，帶動半導體及相關供應鏈在當地布局，也使台灣與亞利桑納州的產業連結更加緊密。亞利桑納州政府今年也曾表示，台灣是該州重要的貿易夥伴之一，雙方並持續推動半導體、人才培育、研發及全球供應鏈等合作。

俞大㵢也在會中談及台灣企業赴美投資所面臨的制度性議題，包括推動台美「避免雙重課稅協定」（ADTA）。他表示，相關協定若能進一步推進，將有助於改善台商赴美投資環境。

除了科技與產業合作，台灣與亞利桑納州近年的交流也逐步擴大至人才培育、教育及文化等領域。亞利桑納州、台灣高雄市及日本熊本縣今年3月簽署三方合作備忘錄，將在半導體、人才培育、研發及全球供應鏈整合等方面深化合作。

隨著台積電及相關供應鏈持續在亞利桑納州擴大布局，台灣與當地的產業及地方交流也日益頻繁。焦國恩近期已積極參與亞利桑納州地方政府及社群活動，與各地市長、市議員及地方官員交流，介紹台灣與亞利桑納在半導體、教育及文化等領域的合作成果。

俞大㵢此次訪問期間也與亞利桑納州州長Katie Hobbs及聯邦眾議員Andy Biggs等官員會面，就台美及台亞合作交換意見。

駐美代表俞大㵢（右二）近日應邀出席第11屆「亞利桑納執行長高峰會」，與駐鳳凰城台北經濟文化辦事處首任處長焦國恩（右一）及亞利桑納州企業領袖交流，聚焦台灣與亞利桑納州在科技、經貿及供應鏈等領域的合作。（駐鳳凰城經文處臉書）