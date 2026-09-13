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台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬入名人堂 獲首屆人道主義獎

記者張宏╱洛杉磯報導
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亞裔名人堂CEO謝明錦日前正式公布2026年年度人物及獎項。（名人堂提供）
亞裔名人堂CEO謝明錦日前正式公布2026年年度人物及獎項。（名人堂提供）

台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬入選亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）2026年年度人物，並獲得人道服務榮譽獎章。亞裔名人堂CEO謝明錦表示，今年適逢美國建國250周年，年度人物橫跨不同世代與領域。張淑芬獲頒首屆人道主義獎，是為表彰她長期以來在多元慈善公益事業的卓越貢獻。

亞裔名人堂每年都會評選各界亞裔精英作為其年度人物，今年台積電不僅有張淑芬成為年度人物，台積電也獲得年度企業獎。謝明錦表示，名人堂試圖邀請張淑芬赴美參加11月5日的頒獎典禮，但由於目前中美與台灣之間複雜而敏感的政治局勢，台積電、張淑芬及其家人皆無法親自出席。此外，就私人因素而言，張忠謀年事已高，家人與公司都認為，在這個時期她不適合離開張忠謀身邊。

張淑芬今年82歲，她2017年創立台積電慈善基金會，秉持親赴第一線、整合企業與社會資源的創新公益模式，同時聚焦偏鄉教育與技職培力，串聯地方政府與上百家企業提供職缺與培訓營，幫助學生找到職涯方向並順利接軌職場。她號召台積電員工及退休人員投入志工服務，不僅幫助弱勢，也引導退休族群開展健康有意義的第三人生。

今年年度人物還包括日本棒球名將野茂英雄（Hideo Nomo）獲體育先鋒獎，韓國娛樂產業代表、CJ集團副會長李美敬（Miky Lee）獲百年終身成就獎章。曼哈頓旅館集團主席羅麗惠（Kitty Lo）及華裔影星盧燕（Lisa Lu）亦名列年度人物，盧燕獲得獎項為電影先鋒獎，肯定其在華人電影及影視領域長期耕耘所作出的貢獻。台灣企業鼎泰豐獲得年度家族傳奇殊榮。

謝明錦表示，2026年度人物的年齡和背景跨度極大，從99歲高齡的盧燕到包括BLACKPINK成員Rose在內的新世代亞洲偶像，反映亞裔人物在體育、影視、娛樂、商業、公益等不同領域持續發揮影響力。名人堂希望透過表彰亞裔領袖及傑出人物，肯定他們對美國社會的貢獻，同時持續推動亞洲與西方之間的人才、文化與理念交流，將亞洲最優秀的人才帶到西方，也將美國最優秀一面帶到東方。

今年活動以慶祝美國建國250年為重要背景。名人堂董事會主席Melinda Rogers表示，在當前充滿衝突與考驗的時代，更需要透過文化交流及社區合作凝聚不同族群，希望把來自不同背景的人聚集在一起，在衝突中帶來和平，在考驗中創造繁榮與希望。

台積電慈善基金會董事長張淑芬入選亞裔名人堂（Asian Hall of Fame...
台積電慈善基金會董事長張淑芬入選亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）2026年年度人物。（本報資料照╱記者余承翰攝影）

精華 FAQ

  • 她入選亞裔名人堂2026年年度人物，並獲得首屆人道主義獎章。主辦方特別表彰她長期投入多元慈善公益，對社會帶來的持續貢獻。

  • 名人堂原本邀請她赴美參加11月5日典禮，但因中美與台灣之間政治局勢敏感，加上張忠謀年事已高，家人與公司都認為她不宜離開身邊。

  • 她在2017年創立台積電慈善基金會，聚焦偏鄉教育與技職培力，並串聯企業與地方資源提供職缺和訓練，也號召員工與退休人員投入志工服務。

台積電 張忠謀 亞裔

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