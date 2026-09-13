鳳凰城台積人 倚賴「大陸式」買菜

Weee!受到在鳳凰城台積電工作的台灣家庭歡迎，最大的原因就是「不用出門就能買菜」。平時只要透過手機或電腦下單，食材就會直接送到家。（Weee!官網截圖）

台積電 持續擴大在鳳凰城北部的布局，帶動愈來愈多台灣人與華人 移居當地，但隨著人口增加，「去哪買菜」成為新移民最直接的生活課題。由於北鳳凰城缺乏華人超市，距離主要華人商圈又有一段車程，尤其對習慣自己下廚、想吃道地台式料理的台灣人而言，食品採購選擇相對有限。「大陸模式的買菜」已成為當地台灣人日常生活的重要一環。

廠區附近亞洲超市稀少

台積電廠區所在的鳳凰城北部，目前附近僅有一、兩家連鎖亞洲超市。據悉，當地華人若要採買日常食材，往往會到韓國超市、東南亞 超市或好市多採購，滿足基本的肉類、蔬菜及生活用品需求。

不過，如果想在家料理台灣味，情況就不太一樣。移民至鳳凰城三年、住在台積電附近的黃先生表示，鳳凰城地區營業中的大型華資超市99大華位於錢德勒（Chandler），從北鳳凰城前往約需1小時車程，若只是日常買菜，來回一趟並不方便。

動手指就能買菜好方便

也因此，對當地不少台灣家庭而言，線上亞洲生鮮電商Weee!，逐漸成為日常採買的重要管道。黃先生表示，Weee!最大的便利之處，在於食材選擇多元，從台式料理所需的食材、調味料，到各類亞洲食品都能在線上下單，再直接配送到家，省去長途開車前往超市採買的時間。對居住在北鳳凰城、距離傳統華人商圈較遠的家庭而言，這種「動動手指就能買菜」的方式尤其方便。黃先生笑說，走在北鳳凰城社區，常常經過鄰居家門口，就能看到Weee!配送的包裹，網路買菜顯然成為當地台灣人生活中的日常。

南華早報報導，Weee!創辦人兼執行長劉民(Larry Liu)畢業於上海交通大學，曾任英特爾(Intel)工程師，2003年被派到美國。劉民2015年創立Weee!時，最初重點在協助華人移民購買不容易買得到的生鮮產品，例如用來製作香腸的整塊五花肉，或者向當地漁民採購新鮮海產。

Weee!靈感來自微信群團購

Weee!的模式靈感，來自此前大陸人在北美常用的微信群團購。劉民在微信群中發現有些媽媽甚至和在舊金山灣區捕魚的漁夫聯繫，團購價值上萬美元、數量幾百條、價格也低廉的新鮮漁貨；跟上這波團購的成員，在收到鮮魚後更是樂不可支。劉民驚覺這樣的商業模式是一個有賺頭的生意，因此開發Weee!。

隨著台積電帶動當地台灣及華人人口持續增加，華人超市業者也開始注意到北鳳凰城日益成長的市場需求，北鳳凰城的華人超市選擇正逐步增加。根據開發商官網資訊，大華超市確定進駐Peoria市Arrowhead Towne Center原Sears店址，預計最快2026年底開幕，將成為西北谷地區首家大華超市。

此外，該商場也規畫引進多家亞洲餐飲及文化品牌，包括八方雲集、紀伊國屋書店（Kinokuniya）、Pho 602越南河粉，以及台灣手搖飲品牌鹿角巷（The Alley），增加當地華人及亞洲族群的生活與消費選擇。

走在北鳳凰城社區裡，常常經過鄰居家門口，就能看到Weee!配送的包裹，網路買菜顯然成為當地台灣人生活中的日常。（Weee!官方臉書）