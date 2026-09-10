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鳳凰城已150人熱死 逼近歷史紀錄

編譯組/綜合報導
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國家氣象局持續對大鳳凰城發布極端高溫警報，馬里科帕縣已有150人熱死。(取自國家...
國家氣象局持續對大鳳凰城發布極端高溫警報，馬里科帕縣已有150人熱死。(取自國家氣象局鳳凰城辦公室官網)

進入9月，鳳凰城酷熱持續發威。國家氣象局（NWS）持續對大鳳凰城發布極端高溫警報，至9月10日周四晚間8時才解除。與此同時，鳳凰城所在的馬里科帕縣（ Maricopa County）今年已確認150人死於高溫相關原因，比去年同期76人增加幾乎翻倍，顯示今年高溫造成的健康威脅格外嚴重。

國家氣象局鳳凰城辦公室9日最新預報顯示，鳳凰城市區周三最高溫約華氏106度（約攝氏41度），周四更可能升至108度（約42度）。低地沙漠地區白天氣溫普遍比正常高4至7度，夜間也明顯偏熱，部分地區面臨重大熱風險。

今年的高溫不僅造成死亡人數增加，也正逼近歷史紀錄。到周四為止，大鳳凰城2026年處於極端高溫警報的天數累計達47天，只比2020年創下的48天紀錄少一天。換言之，只要今年再出現一次符合條件的高溫警報，就會追平甚至刷新紀錄。

更令人擔心的是，高溫死亡統計通常具有時間落差。馬里科帕縣公共衛生局指出，高溫相關死亡須經法醫調查及死亡證明確認，過程往往需要兩至三個月，目前公布的數字並非最終結果。最新資料顯示，今年已有150起高溫相關死亡獲確認，另有數百起案件仍待調查，死亡總數仍可能繼續增加。

極端高溫警報期間，鳳凰城駝峰山（Camelback Mountain）、皮斯特瓦峰（Piestewa Peak）及南山（South Mountain）部分登山步道白天將關閉，以減少登山客因長時間暴露在酷熱環境而中暑。衛生官員也提醒，即使長年居住亞利桑納州、已經習慣炎熱氣候，仍可能發生熱傷害，長者、慢性病患者、無家者及缺乏空調者風險尤其高。

不過，酷熱可能在本周後段稍有緩和。國家氣象局預測，隨著水氣增加，周四晚間起雷雨機率逐步回升，周五晚間降雨機率約40%，周末最高溫可望降至103度左右，下周初可能進一步回落至接近正常水準。

衛生部門呼籲民眾不要因已進入9月而降低警覺，應持續補充水分、減少正午及午後戶外活動，並盡量待在有空調場所。對鳳凰城而言，今年夏季最危險的酷熱或許已接近尾聲，但在死亡人數幾乎比去年同期翻倍、警報天數逼近歷史紀錄之際，這場高溫危機顯然還沒有真正結束。

精華 FAQ

  • 馬里科帕縣今年已確認150人死於高溫相關原因，幾乎是去年同期76人的2倍，顯示今年酷熱對民眾健康造成更大威脅。

  • 截至周四，大鳳凰城2026年極端高溫警報天數已達47天，只比2020年創下的48天紀錄少1天，若再發布一次就可能追平或刷新。

  • 氣象局持續發布高溫警報，部分步道白天關閉，並提醒民眾補充水分、減少午後外出、待在有空調處；預計周末起降雨增加，氣溫才可能回落。

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