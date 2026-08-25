焦國恩就任駐鳳凰城辦事處處長 拓展台灣與亞利桑納合作

焦國恩（左）受邀出席今年「亞利桑納州城市與城鎮聯盟」（League of Arizona Cities and Towns, LACT）年度盛會。（駐鳳凰城辦事處臉書）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 焦國恩宣誓就任駐鳳凰城辦事處首任處長。

焦國恩宣誓就任駐鳳凰城辦事處首任處長。 重點二： 辦事處將推動台灣與亞利桑納、新墨西哥合作。

辦事處將推動台灣與亞利桑納、新墨西哥合作。 重點三：焦國恩出席LACT年會，深化與地方政府交流。

駐鳳凰城台北經濟文化辦事處首任處長焦國恩近日前往駐美國代表處，在駐美代表大使俞大㵢監誓下完成宣誓，正式接下駐鳳凰城辦事處的重責大任，象徵辦事處籌設工作再向前邁進一大步。

據悉，未來駐鳳凰城辦事處將負責推動台灣與亞利桑納州、新墨西哥州 之間的交流與合作，聚焦經貿、科技、教育及文化等領域，並為當地台灣民眾及相關合作夥伴提供領事與各項服務。

焦國恩表示，團隊已經蓄勢待發，期待在亞利桑納州及新墨西哥州深化台美地方交流，持續拓展雙邊合作。他也感謝俞大㵢大使的勉勵與祝福，表示團隊將以熱情與活力迎接新任務，在亞利桑納的沙漠陽光下開創「新處新氣象」。

焦國恩（中）在「亞利桑納州城市與城鎮聯盟」（League of Arizona Cities and Towns, LACT）年度盛會上與多位亞利桑納各地的市政首長交流。（駐鳳凰城辦事處臉書）

在正式上任後，焦國恩也積極投入當地地方政府及社群交流。日前，他受Chandler市市長、今年「亞利桑納州城市與城鎮聯盟」（League of Arizona Cities and Towns, LACT）主席的Kevin Hartke的邀請，出席LACT年度盛會，與來自全州各地的市長、市議員及市政團隊交流。

LACT是由亞利桑納州91個城市與城鎮組成的跨市合作平台，每年舉辦的年會吸引全州地方政府代表參與，就城市治理、地方發展及公共政策等議題交換意見，也是亞利桑納地方政府重要的交流平台。

活動期間，焦國恩與Hartke市長一同參觀展覽，並與多位亞利桑納各地的市政首長交流，包括Phoenix市長Kate Gallego、Scottsdale市長Lisa Borowsky、Superior市長Mila Besich，以及Somerton市長Gerardo「Jerry」Anaya等。

與會市長也對台灣即將在鳳凰城設立辦事處表達歡迎。焦國恩指出，當天主要是希望藉機向地方首長介紹台灣與亞利桑納州在科技產業、半導體供應鏈、教育及文化等領域的合作成果，並就未來深化台灣與各城市間的夥伴關係交換意見。

隨著台積電在亞利桑納州持續擴大投資，台灣與該州的產業及地方連結日益緊密。從半導體產業聚落，到南部邊境城市，雙方合作觸角正逐步延伸至不同社區與城市。

駐鳳凰城辦事處正式運作後，也可望進一步強化台灣與亞利桑納州、新墨西哥州之間的地方外交與實質交流，透過經貿、科技、教育及文化等多元合作，建立更緊密的夥伴關係。

駐鳳凰城台北經濟文化辦事處首任處長焦國恩（左）近日前往駐美國代表處，在駐美代表大使俞大㵢監誓下完成宣誓，正式接下駐鳳凰城辦事處的重責大任。（駐鳳凰城辦事處臉書）