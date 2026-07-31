台積電進駐前即布局…張華芳趁低點收購獨立住宅 房價漲10倍

張華芳（左二）與警方互動活動。（Helen Zhang提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 張華芳在台積電設廠前，早於2005年便布局北鳳凰城住宅。

張華芳在台積電設廠前，早於2005年便布局北鳳凰城住宅。 重點二： 她趁2010年房市低谷低價買屋，部分房產如今已漲逾10倍。

她趁2010年房市低谷低價買屋，部分房產如今已漲逾10倍。 重點三：她也曾投資360英畝土地失利，體會開發規畫與法規重要性。

張華芳（Helen Zhang）曾任亞利桑納州 大鳳凰城華人僑團聯合總會會長。除長年投入社區公益，她也經營家族企業，涉足房地產與餐飲投資。她表示，累積了不少成功投資經驗，但也曾因評估不夠周全，投入數百萬美元購買土地，最後不得不放棄開發，成為印象最深刻的一次投資教訓。

張華芳約25年前開始在大鳳凰城布局房地產，至今仍慶幸當年的「超前部署」。如今她居住的社區正位於台積電 鳳凰城投資設廠周邊，見證當地快速發展，也讓她對自己的投資眼光感到欣慰。

她回憶，2010年正值當地房市低谷，許多人對市場前景悲觀，但她認為「低谷往往也是機會」。當時她趁低點大量收購獨立住宅，其中最便宜的一棟僅花3萬5000美元，如今房價 至少已上漲10倍。

事實上，在台積電宣布投資北鳳凰城之前，她早在2005年便已在當地購屋，是首批進駐該區的華人居民之一。她表示，當時之所以看好這個地區，一方面是因為她投資的餐飲事業主要集中在鳳凰城西區；另一方面，她認為北鳳凰城屬新興高收入住宅區，居民多為企業主管與專業人士，生活環境優質，附近還有著名的Lake Pleasant湖區，綠地廣闊，頗具華人所說的「風水寶地」條件。

此外，她從市府都市規畫中得知，當地將興建303號州道，並與10號州際公路串聯，交通條件將大幅改善。基於對城市發展趨勢的判斷，加上多年累積的投資直覺，她決定提前布局。事後證明，這項決策十分成功。隨著台積電持續加碼投資鳳凰城，她也正規畫在當地投資興建一家酒店。

不過，張華芳坦言，投資並非一路順遂。她表示，約十多年前，家族企業曾與友人合作，在亞利桑納州科奇斯縣（Cochise County）靠近美墨邊境地區，斥資數百萬美元購入約360英畝的未開發土地（Unimproved Land），希望進行後續開發。

然而，由於當時對土地開發流程與相關法規了解不足，加上後續資金及重新規畫等問題接踵而來，開發計畫最終無法推進，只能忍痛放棄。她透露，當初對這項土地投資其實曾持保留態度，只是並非主要決策者，因此未能左右最終決定。她認為，這次經驗讓她深刻體會到，土地投資與住宅投資截然不同，不僅需要充足資金，更要具備完整的開發規畫與專業評估，否則即使看似前景可期，也可能因準備不足而付出昂貴代價。

張華芳在亞省中餐協會活動上致辭。（Helen Zhang提供）