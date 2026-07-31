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張華芳：台積電擴大投資鳳凰城 僑社將扮演更積極角色

記者啟鉻／洛杉磯連線鳳凰城報導
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張華芳（右一）代表華人團體參加Chandler市長候選人Matt Orlando...
張華芳（右一）代表華人團體參加Chandler市長候選人Matt Orlando造勢活動。根據KTAR報導，Matt Orlando的對手Jeff Weninger已承認敗選。（Helen Zhang提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：張華芳指出，台積電擴大投資鳳凰城，將提升台灣僑團在地影響力。
  • 重點二：大鳳凰城華人社團約19個會員組織，團結且與主流社會互動密切。
  • 重點三：華人社群投入公益、中文教育與維權，能見度及凝聚力持續上升。

亞利桑納州大鳳凰城華人僑團聯合總會（Chinese United Association of Greater Phoenix，簡稱聯合總會）前會長張華芳（Helen Zhang）曾於2012年至2013年，以及2022年至2026年兩度出任會長。剛卸任的她表示，當地華人社團雖然數量不多，卻展現高度凝聚力，也反映出華人在亞利桑納州影響力持續提升。她認為，隨著台積電擴大投資鳳凰城，當地台灣社團未來在推廣台灣文化、凝聚僑界力量方面，將扮演更加積極角色。

張華芳表示，聯合總會成立於1968年，目前共有19個會員社團，包括傳統僑社、新僑團體，以及兩個台灣僑團。她指出，聯合總會創立初期，當地主流社會對華人移民並不友善，因此華人社群更需要透過組織彼此聯繫、加強溝通。最早成立的華人組織，多以宗親會等傳統僑社為基礎，隨著華人移民人口逐漸增加，各類新興社團也陸續成立。她回憶，自己最初加入的是鳳凰城龍岡公所，曾擔任主席，也曾出任亞利桑納州中國餐館協會主席。

張華芳表示，大鳳凰城都會區涵蓋Chandler、Mesa、Gilbert、Scottsdale，以及台積電設廠所在的北鳳凰城等多個城市與地區。近年來，華人新移民持續增加，目前當地華人人口已超過6萬，主要來自中國大陸及台灣。整個亞利桑納州亞裔人口則至少有34萬，約占全州總人口4.5%。

她指出，經過多年發展，華人僑團與當地主流社會互動日益密切，影響力也愈來愈顯著。每逢華人社團舉辦大型活動，地方市長及民意代表都會到場支持，共同推廣中華文化交流。華人社團也積極投入公益慈善，例如向醫院、警局捐贈中式餐點，並參與主流社會舉辦的國慶等大型活動。此外，華人社群也積極參與公共事務及維權行動，例如反對拆除中國城具代表性的華人文化招牌。她在任內還重新成立鳳凰城中文學校，希望鼓勵華裔年輕世代持續學習中文、傳承中華文化。

身為前任亞利桑納州中國餐館協會主席，張華芳表示，近年當地中餐館數量快速成長，幾乎涵蓋各大中華菜系，不僅有大型自助餐廳，也有台灣料理等特色餐館，幾乎叫得出名字的中式菜系都能找到。華人超市近年也蓬勃發展，多家大型亞洲食品超市陸續進駐，讓華人在當地的生活愈來愈便利。

張華芳表示，她於1990年代初隨父母自中國移民美國後，一直居住在鳳凰城。當時大鳳凰城交通尚未完善，華人居民也不多，她一路見證當地經濟發展及華人人口快速成長。學生時代，她便開始參與傳統僑社活動，1995年加入僑團，之後逐步承擔更多責任，至今仍持續投入僑務工作，也親眼見證當地華人社團日益壯大。她認為，大鳳凰城華人社團雖然數量不多，但彼此關係單純、團結互助，加上長期與主流社會保持良好互動，並積極參與公共事務及維權工作，因此在地方社會的能見度與影響力持續提升。

談到台積電持續加碼投資鳳凰城所帶來影響，張華芳表示，未來台灣僑團在當地華人社會影響力將進一步提升，不僅有助於推廣台灣飲食、文化及教育，也可望帶動台灣僑界在中文教育、子弟學校及醫療服務等領域投入更多資源，促進台美交流與僑社發展。

張華芳（後排左九）參加多元文化活動。（Helen Zhang提供）
張華芳（後排左九）參加多元文化活動。（Helen Zhang提供）

精華 FAQ

  • 她認為這將帶動台灣僑團在當地更具存在感，不僅有助推廣台灣飲食與文化，也會促進中文教育、子弟學校及醫療等資源投入，進一步強化台美交流。

  • 聯合總會成立於1968年，目前有19個會員社團，涵蓋傳統僑社、新僑團體與2個台灣僑團。雖然數量不多，但彼此凝聚力強，且長期與主流社會保持良好互動。

  • 華人社群除參與大型節慶與公共活動外，也投入公益慈善，例如向醫院、警局送餐，並支持中文學校與維權行動，讓華人在鳳凰城的能見度與社會影響力持續提升。

亞利桑納州 台積電

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