世界盃／英格蘭無緣決賽 貝林漢「偷打對手後腦」引爆衝突
英格蘭在世界盃4強賽落敗後，貝林漢（Jude Bellingham）傷心落淚，緩步走過球場向球迷鼓掌致意，隨後鏡頭捕捉到他拍打阿根廷替補球員巴柯（Valentin Barco）的後腦。
英國「地鐵報」（Metro）和「太陽報」（The Sun）報導，英格蘭一度取得1：0領先，卻遭阿根廷逆轉，無緣挺進決賽與西班牙交手。
高登（Anthony Gordon）在第55分鐘破門，替圖赫爾（Thomas Tuchel）執教的三獅軍團先馳得點，但下半場風雲變色，費南德茲（Enzo Fernandez）為阿根廷追平比分，馬蒂內茲（Lautaro Martinez）再於傷停補時第2分鐘攻入致勝球，助阿根廷以2比1逆轉。
這場在亞特蘭大舉行的比賽火藥味十足，全場共出現26次犯規，終場哨響後，雙方累積的不滿情緒爆發，貝林漢與阿根廷未上場的替補球員巴柯發生衝突。
當巴柯走過去與阿根廷致勝功臣馬蒂內茲擁抱慶祝時，站在附近的貝林漢走了過去，朝這名21歲球員的後腦拍了一下。
巴柯對此憤怒地做出回應，隨後阿根廷中場巴斯（Nico Paz）上前將兩人拉開，接著奧塔門迪（Nicolas Otamendi）也衝上前去，並推了這位英格蘭中場球員的胸口。
隨後，英格蘭前鋒華金斯（Ollie Watkins）將貝林漢帶離衝突現場。
英格蘭原本一度以1：0領先，但最後被阿根廷以2比1逆轉擊敗，無緣晉級世界盃決賽，並失去與西班牙交手的機會。 衝突對象是阿根廷替補球員巴柯（Valentin Barco）。鏡頭顯示，貝林漢走近他時拍打其後腦，隨即引發對方與阿根廷球員的不滿反應。 因為全場出現多達26次犯規，終場後雙方累積的情緒全面爆發，除了巴柯與貝林漢拉扯外，奧塔門迪也上前推擠，最後由隊友將貝林漢帶離。
精華 FAQ
英格蘭原本一度以1：0領先，但最後被阿根廷以2比1逆轉擊敗，無緣晉級世界盃決賽，並失去與西班牙交手的機會。
衝突對象是阿根廷替補球員巴柯（Valentin Barco）。鏡頭顯示，貝林漢走近他時拍打其後腦，隨即引發對方與阿根廷球員的不滿反應。
因為全場出現多達26次犯規，終場後雙方累積的情緒全面爆發，除了巴柯與貝林漢拉扯外，奧塔門迪也上前推擠，最後由隊友將貝林漢帶離。
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