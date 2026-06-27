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世界盃／40歲門將失誤後自請退場 烏拉圭成本屆排名最高遭淘汰隊伍

記者葉姵妤／即時報導
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烏拉圭26日對上西班牙之戰，敗在40歲門將穆斯萊拉的致命失誤。（美聯社）
烏拉圭26日對上西班牙之戰，敗在40歲門將穆斯萊拉的致命失誤。（美聯社）

世界排名第19的烏拉圭在本屆世界盃以0勝2和1敗收場，隊史首次連續兩屆在小組賽出局，也是本屆截至目前為止世界排名最高卻遭淘汰的球隊，總教練畢爾沙（Marcelo Bielsa）坦言，應該是可以拿到7分積分的，卻只有2分，但他也願意承擔所有責任。

烏拉圭前兩戰與沙烏地阿拉伯、維德角都踢平，26日小組賽最後一戰對上西班牙則以0：1輸球，在比賽結束的哨聲吹響那一刻，本屆世足賽正式出局，幾名球員也在場上落下淚來，根據ESPN報導，球隊退場時，現場球迷還爆出噓聲。

畢爾沙賽後指出，以烏拉圭的表現，他們應該值得更多一點運氣，且應該要拿下7分積分而非只有2分，但他為球隊的失敗負起全責，「你們要的不是解釋，所以也不是想要從我這裡得到答案，是想要因為這樣的結果而責備我。」他提到，因這就是他工作的成果，所以因此受到批評也合理。

畢爾沙認為，若要分析球隊發生了什麼事，那就要把失誤也算進去，因為失誤就是比賽的一部分，「我們在比賽中有一些缺失，也沒能在創造機會、把握機會以及失球控制之間取得理想的平衡。」

26日對上西班牙之戰，敗在40歲門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）的致命失誤，在比賽第42分鐘時因沒能把球抓穩，讓西班牙攻進致勝一球，中場休息穆斯萊拉就被換下，這個調度也引發不少討論。

「穆斯萊拉在中場休息時主動要求把他換下。」畢爾沙賽後透露，撤換門將這件事並不是他的決定，而是穆斯萊拉自己的要求。這位老將自2010年起首次代表烏拉圭出戰世界盃，本屆是他第4次參賽，但以令人失望的結局收場。

精華 FAQ

  • 烏拉圭三場小組賽取得0勝2和1敗，只拿到2分，未能晉級淘汰賽。這也是球隊隊史首次連續兩屆在世界盃小組賽出局。

  • 關鍵在第42分鐘，40歲門將穆斯萊拉接球失手，讓西班牙攻入致勝球。比賽因此陷入落後，烏拉圭最終以0比1輸球並遭到淘汰。

  • 畢爾沙表示，依照球隊整體表現本應拿到7分，而不是只得到2分。他坦言失誤也是比賽一部分，並強調自己願意為這次失敗承擔全部責任。

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