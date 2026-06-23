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世界盃／葡萄牙大勝 C羅賽後被問梅西拒答：下一題

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葡萄牙巨星C羅23日踢進兩球，助隊大勝烏茲別克。（路透）
葡萄牙巨星C羅23日踢進兩球，助隊大勝烏茲別克。（路透）

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）在23日世界盃小組賽對梅開二度，不僅率隊以5：0大勝對手烏茲別克，更成為史上首位在六屆世界盃皆有進球紀錄的球員。然而賽後面對媒體提及宿敵梅西（Lionel Messi）時，C羅選擇直接略過問題，引發外界關注。

41歲的C羅在休士頓舉行的比賽中展現身手，上半場便攻入兩球，幫助葡萄牙輕鬆擊敗烏茲別克。這也是他在本屆世界盃的首度梅開二度，強勢回應外界對他首戰表現平平、是否仍適合擔任先發的質疑聲浪。

本屆世界盃已有多位頂級前鋒完成單場雙響，包括梅西、 姆巴佩（Kylian Mbappé）、哈蘭德（Erling Haaland） 以及凱恩（Harry Kane） 。其中梅西已經完成一次帽子戲法及一次梅開二度，姆巴佩與哈蘭德則在前兩場小組賽皆攻入兩球，展現驚人火力。

賽後葡萄牙採訪區出現一段插曲。一名記者以西班牙語問C羅：「昨天梅西攻進兩球……」話還未說完，C羅便立即轉身結束對話，並示意下一位記者提問，簡短表示：「下一個問題。」

C羅與梅西長年被視為足壇「絕代雙驕」，兩人在過去近20年主宰世界足壇。梅西至今已八度奪得金球獎，C羅則五度獲獎，兩人的成就經常被拿來比較。

本屆世界盃兩人也持續改寫歷史。C羅與梅西成為史上首兩位參加六屆世界盃的男子球員，而隨著本場比賽進球，C羅成為首位在六屆世界盃都取得進球的球員。另一方面，梅西日前在德州比賽中攻入個人世界盃第18球，超越所有前輩，獨居世界盃歷史射手榜首位，且紀錄仍有機會持續推高。

「梅羅之爭」雖已進入生涯尾聲，但依舊是全球球迷關注的焦點話題。

精華 FAQ

  • C羅在對烏茲別克之戰上半場就攻入兩球，完成本屆世界盃首次梅開二度，幫助葡萄牙以五比零輕鬆取勝，也回應了外界對他先發狀態的質疑。

  • 隨著本場進球，C羅成為史上首位在六屆世界盃都能取得進球的男子球員，也與梅西一起成為首兩位參加六屆世界盃的男子球員，紀錄意義重大。

  • 當記者以西班牙語提到梅西昨天攻進兩球時，C羅沒有正面回答，立刻轉身結束對話，並簡短示意『下一個問題』，引起外界對兩人話題的關注。

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