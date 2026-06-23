世界盃／英格蘭0：0遭迦納逼平 錯失提前晉級機會

凱恩（中）最後時刻踢飛相當懊惱。（美聯社）

2026年世界盃 足球賽L組小組賽24日進行，英格蘭在波士頓體育場（Boston Stadium）面對迦納，全場雖掌控大部分球權並創造多次破門機會，但始終無法攻破對方門將阿薩雷（Benjamin Asare）把守的大門，最終以0：0握手言和，錯失提前晉級32強淘汰賽的機會。

英格蘭前鋒凱恩（Harry Kane）帶著世界盃生涯10球紀錄出戰，上一場對克羅埃西亞時已追平萊因克爾（Gary Lineker）保持的英格蘭世界盃進球紀錄。主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）本場調整先發陣容，由格伊（Marc Guéhi）及史賓斯（Djed Spence）取代史東斯（John Stones）與奧萊利（Nico O'Reilly）。迦納方面則由主教練奎羅斯（Carlos Queiroz）重新部署，托馬斯・帕爾特伊（Thomas Partey）重返先發，門將阿薩雷則頂替受傷的阿蒂齊吉（Lawrence Ati Zigi）把關。

比賽開局後，英格蘭牢牢掌控球權，迦納大部分時間退守半場。中場賴斯（Declan Rice）表現活躍，多次帶球推進並嘗試遠射，其中一次自由球攻門稍稍高出。第37分鐘，馬杜埃凱（Noni Madueke）傳中找到賴斯頭槌攻門，但未能命中目標，雙方上半場均無建樹。

易邊再戰後，戰況並未改變。英格蘭持續主導攻勢，但迦納利用快速反擊製造威脅。第50分鐘，塞納亞（Marvin Senaya）接獲長傳後突破英格蘭防線，所幸史賓斯及時回防化解危機。

第60分鐘左右，英格蘭連續獲得機會，馬杜埃凱射門遭封堵，戈登（Anthony Gordon）跟進補射則被阿薩雷成功撲出。隨著比賽進入尾聲，英格蘭展開猛烈攻勢。替補上陣的薩卡（Bukayo Saka）禁區外弧線球射門被阿薩雷精彩救出；隨後奧萊利頭球擊中橫樑，反彈球正好落到門前6碼處的凱恩腳下，但他左腳勁射卻高出橫樑。

終場前，凱恩另一次頭球攻門又被迦納後衛在門線前解圍，格伊利用角球機會的頭槌同樣遭對手門線救險。英格蘭全場圍攻無功而返，只能接受0：0的和局。

此役過後，英格蘭仍有機會從L組晉級，將於6月27日在小組賽最後一輪迎戰巴拿馬；迦納則將對陣克羅埃西亞，兩隊都保有晉級淘汰賽的希望。