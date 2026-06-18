世足賽／南非主帥批捷克「不想踢球」 還轟16億美元場館

南非隊比利時籍主帥布魯斯。（歐新社）

2026世足賽小組賽進入白熱化階段，A組兩支面臨晉級保衛戰的隊伍捷克與南非 ，18日在亞特蘭大梅賽德斯-賓士體育場狹路相逢，雙方最終雖以1：1握手言和，各帶走1分積分，保住晉級淘汰賽的一線生機，但兩隊教頭在賽後的記者會上，卻意外點燃了戰術風格的口水戰火。

本場賽事南非隊憑藉著莫科埃納（Teboho Mokoena）在比賽尾聲頂住壓力罰進點球，驚險逼平戰局。不過，南非隊比利時籍主帥布魯斯（Hugo Broos）顯然對比賽過程與對手的球風頗有微詞，他在賽後直言，南非理應獲得更好的結果，並公開抨擊捷克的進攻手段過於單調且缺乏觀賞性。

「捷克是一支身體對抗性很強的球隊，但他們似乎『不想踢足球』，更不喜歡走地面傳導球。」布魯斯在記者會上毫不客氣地評論。他指出，捷克充分利用了球員身材高大的優勢，全場不斷嘗試簡單粗暴的長傳高空轟炸，這讓身材居於劣勢的南非防線吃足苦頭。

「這確實是一種戰術，如果我是捷克總教練，在擁有這種身材優勢下，或許也會做出同樣的選擇。」布魯斯話鋒一轉，語帶諷刺地表示，「但我認為，只要是真正熱愛純粹足球、喜歡傳控流暢感的球迷，今天絕對會更享受南非所展現的球風，而不是捷克。」

面對南非主帥直言批評球隊「不想踢球」，捷克教頭庫貝克（Miroslav Koubek）則展現了老練的江湖智慧，拒絕落入對方的言語陷阱，他在受訪時僅淡淡地回應，「這只是他的個人意見。每個人都有發表看法的權利，但我顯然有不同的見解。」

除了對捷克的戰術感到不滿，布魯斯甚至將矛頭指向了這座斥資16億美元打造的巨蛋球場，他抱怨這座現代化體育場「除了草坪外，根本不像個真正的足球場」，遠不如墨西哥阿茲特克體育場那種傳統露天球場帶來的震撼感。