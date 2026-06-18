世界盃／一開球就把球踢出界？不是失誤 而是最新流行戰術

法國隊16日與塞內加爾隊進行小組賽第一輪比賽時，一開球就把球踢出界，逼迫對手必須退回後場開球，自家球員則趁機先前推進，再試圖搶回球權。（路透）

法國隊與塞內加爾隊的世界盃 小組賽開場哨聲響起，法國隊開球隊員沒有把球交給身後的隊友，而是直接一腳將球踢出對方半場的邊線。下半場易邊再戰，塞內加爾隊如法炮製。此前巴西隊與摩洛哥隊比賽，同樣出現了這樣的開球畫面。

第一腳就把球踢出界，是腳法失誤，還是某項新規定？

逼對手退到後場 再設法奪回球權

答案都不是。這並非國際足球協會理事會（IFAB）的硬性要求，而是一種正在流行的開球戰術。英國足球雜誌「442」將其稱為世界盃開賽階段逐漸擴散的一種戰術潮流。

這種開球戰術的邏輯在於：與其在中圈擁有一次位置相對靠後的控球，不如把球送到對方後場，再設法從那裡奪回來。

球最好落在邊線和角旗附近。由於邊線天然限制了接球隊員的活動方向，擲界外球的一方通常的選擇有：短擲容易落入多人包夾；沿邊線向前長擲，容易形成五五開的爭頂；若直接把球解圍到前場，則可能又把球權交還給開球隊。換句話說，開球隊看似主動「送球」，實際上是在選擇壓迫發生的地點。

「目的就是把對手困在後場。」定位球分析師斯圖爾．里德說，「球隊立即整體前壓，爭取在隨後的界外球環節把球搶回來。這樣，你很快就能在對方防守三區獲得球權。」

「大巴黎」的拿手招式 仍有風險

將這一招帶入大眾視野的，是恩里克（Luis Enrique）執教的法甲隊伍巴黎聖日耳曼。2025年歐冠決賽，「大巴黎」開球後主動將球踢出邊線；一年後的歐冠決賽，他們再次使用了相同套路。在法甲聯賽，他們也經常這樣開球。

巴黎聖日耳曼甚至把同樣的思路延伸到了球門球。本賽季歐冠半決賽，巴黎聖日耳曼門將薩福諾夫多次把球直接踢出邊線。起初人們以為他的傳球連續出現失誤，但很快便發現，這是球隊刻意安排的固定套路。

當然，這並不是穩賺不賠的「開球祕笈」。如果第一腳踢得不夠深，或者前場球員壓迫不同步，就真的只是白送球權。面對擁有強力中鋒、出色長傳手或大力界外球手的球隊，對方也可能直接越過壓迫區域。

開球戰術始終隨著規則變化而變化。1863年英足總最早制定比賽規則時，規定比賽從場地中央開球時，對手必須距離球至少10碼（約9.15米）。之後又規定，開球時球必須向前移動，因此中圈裡通常站著兩名隊員，一人向前輕碰皮球，另一人再把球傳回後場。2016年規則修改後，開球可以向任何方向進行，單人站在中圈點直接回傳的畫面由此普及。

按照現行規則，球須靜止在中圈點，對方球員至少退出9.15米；裁判鳴哨後，球被踢並明顯移動，比賽即告開始。開球可以直接射入對方球門得分；如果不可思議地直接踢進自家球門，則判給對方角球。至於把球直接踢出邊線，規則沒有禁止，自然也不會要求重開。

開球的「奇思妙想」還不止這一種。英超的兵工廠、布蘭特福德和波恩茅斯曾讓一名球員輕碰開球，另一人將球挑起後凌空踢向對方後場，製造空中爭頂；利物浦曾把多名球員集中到一側，再以斜長傳爭搶第二點；西甲馬德里競技則設計過撞牆配合，幫助持球隊員繞過對方第一道壓迫。義甲AC米蘭更曾利用開球後的快速直傳，由萊奧在比賽開始約6秒後攻破對方球門。

過去，人們常把開球看作是例行程序。如今，在高度精細化的足球世界裡，它已經成為一次定位球戰術設計。

第一腳把球踢出界，這種新潮流看上去像放棄進攻，背後的算盤卻是：球權可以暫時給你，但比賽必須從我選定的地方開始。