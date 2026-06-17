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世界盃／梅西踢進3球 C羅首戰「全場0射正」球迷怒批：最好退休

中央社／休士頓17日綜合外電
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6度參戰世足的C羅(右)首戰表現平平。(路透)
6度參戰世足的C羅(右)首戰表現平平。(路透)

世界盃各強權紛紛亮相，不過C羅（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙17日卻與民主剛果以1：1踢平。民主剛果取得歷史性積分，但6度參戰世足的「C羅」全場表現平平。

41歲的C羅並不滿意戰果，神情不悅地離開球場。他賽後在X平台寫著，「這不是我們想要的首戰，但現在離大賽結束尚遠。振作起來，專注於下一場比賽。」

C羅的發文引起部分球迷強烈批評，他們寫道：「最好退休」、「趁足球還沒拋棄你，趕緊離開球場」、「現在我們都知道誰才是史上最偉大球員」。

C羅在足壇的表現，經常與阿根廷球星梅西（Lionel Messi）相提並論，他17日加入梅西，正式解鎖生涯6度參戰世足會內賽的輝煌成就，兩人不但共同持有這項紀錄，外界也都認為2026世界盃是他們「最後一舞」。

不過自2006年以來，C羅在世界盃23場出賽，總共攻進8球加上2次助攻，至今尚未贏得冠軍，距最佳射手榜也相去甚遠，而梅西昨天才憑帽子戲法晉升世足史上最佳射手。

即使相對年輕的法國名將姆巴佩（Kylian Mbappe），日前對塞內加爾也是梅開二度，進球數在射手榜名列前茅，法國本屆更被看好是奪冠大熱門。

但C羅17日在比賽中發揮有限，反而是民主剛果維薩（Yoane Wissa）在無人盯防下頭槌破門，扳平葡軍尼佛斯（Joao Neves）開賽初的進球，也為全隊拿下1974年以來首度參加會內賽的寶貴1分積分。

C羅在比賽中不是沒有機會，他接到隊友德孔塞桑（Francisco Conceicao）傳球後卻錯失良機，射門偏出；幾分鐘後，同樣組合再次發動攻勢，孔塞桑再次妙傳「C羅」可惜結果相同，C羅依舊未能射正。

儘管目前僅是小組賽階段，對C羅來說，全隊17日未能取得3分積分無疑是個失望的開始，不過他與葡萄牙在23日對陣烏茲別克時，仍有機會挽回顏面。

精華 FAQ

  • 葡萄牙17日迎戰民主剛果，原本被看好能拿下開門紅，卻只踢成1比1平手。對手因此拿到歷史性積分，也讓葡萄牙小組賽開局不如預期。

  • C羅雖有兩次接獲隊友傳球的攻門機會，但都未能把握，最終全場沒有任何射正。賽後他的發文也引來球迷酸言，認為他狀態下滑，甚至有人喊話要他退休。

  • 報導提到C羅與梅西同樣完成第6度參戰世足會內賽，但梅西才剛以帽子戲法刷新紀錄，姆巴佩也持續進球。相較之下，C羅本場低迷，使三人狀態形成強烈對照。

梅西 C羅 世界盃

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