封面故事／臺灣漫遊錄作者與譯者 兩度獲獎致詞全文

台灣作家楊双子(右)創作、譯者金翎翻譯的小說「臺灣漫遊錄」5月19日在倫敦奪得國際文學大獎「布克國際獎」。(中央社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 楊双子與譯者金翎分獲美國國家圖書獎與國際布克獎肯定。

楊双子與譯者金翎分獲美國國家圖書獎與國際布克獎肯定。 重點二： 得獎感言強調文學無法脫離政治，並持續追問台灣未來。

得獎感言強調文學無法脫離政治，並持續追問台灣未來。 重點三：金翎主張翻譯應讓台灣多語多文化被看見，拒絕隱形。

首先，大家好。有些人認為藝術和文學必須遠離政治，那我認為文學無法自外於它所生長的土地。就此而言，文學本質上，從來沒有脫離政治。

縱觀台灣文學史，百年來我們其實不斷地在探問，台灣人想要什麼樣的未來、台灣人想要什麼樣的國家。時至今日，「臺灣漫遊錄」也加入了探問這個問題的行列之一。

台灣人歷經殖民政權，面臨侵略的威脅，在力量懸殊的強權面前，文學有力量嗎？

而我始終相信，文學有力量。文學看似緩慢，但總是堅定行動；文學通常安靜，卻並不妨礙信念遠播。翻譯會造成時差，但可以跨越時間與空間的限制。我相信文學有力量，因為在思想的世界裡，文學從來沒有放棄堅守自我，也沒有放棄與他人對話。

謝謝國際布克獎，謝謝本書的譯者金翎，謝謝促成我走到這裡的每一個人。請讓我將收尾這段話，獻給我的故土家鄉，台灣。

台灣文學的百年探問，實際上是台灣人百年來對自由與平等的追求。能夠成為一名台灣人是我的幸運，能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲。謝謝大家。

楊双子 2024年「美國國家圖書獎」得獎感言：

有些人問我，為什麼我要書寫100年前的事情？我總是回答，書寫過去是為了走向未來。

100年前就有台灣人說：「台灣是台灣人的台灣」，今天的台灣人也依然說這句話，然而我們對話的對象並不相同。

100年前，我們對日本人這麼說，現在我們對中國人說。這100多年來，台灣都在面對強大、並且具備侵略性的國家。

與此同時，台灣人內部的國家認同、族群認同也相當複雜。有些人認為自己是中國人，如同100年前有些人認為自己是日本人。

我書寫，是為了回答台灣人究竟是什麼人。我書寫過去，是為了走向台灣的未來。

「臺灣漫遊錄」作者楊双子(右)與譯者金翎2024年11月20日出席美國國家圖書獎頒獎典禮。(美聯社檔案照)

「臺灣漫遊錄」譯者金翎 2026年「國際布克獎」得獎感言：

2022 年，當俄羅斯全面入侵烏克蘭，我做出了一個明確的決定：在可預見的未來，我不再毫無區別地翻譯各地作品，只會翻譯來自台灣的書寫。我告訴自己，在我的家園的主權不再被視為一種挑釁或笑話之前，我都會繼續這麼做，直到再也沒有任何英語使用者，能夠輕描淡寫地對我說出：「我真的應該趁台灣還在的時候，去台灣看看你。」

在翻譯「臺灣漫遊錄」時，我知道自己承擔了很大的風險。我將這個計畫視為對英語出版界既有標準的一場實驗性挑戰，那種認為翻譯與譯者「最好保持隱形」的標準。這本書裡有譯者註、前言與後記，甚至同一組漢字還同時存在三種不同的拼音系統，使得英語版要求讀者保持高度專注、投入大量心思閱讀，因為它拒絕簡化台灣多語、多文化、多族群的現實。

也因此，我原本以為英文版「臺灣漫遊錄」只會有非常小眾的讀者群。然而自2024年在美國出版以來，它獲得的關注是我們所有人都未曾預料到的。在我的家鄉台灣，這份國際矚目讓這本書被視為一個耀眼而獨特的典範，證明我們的故事可以在國際上被講述——但沒有任何一本書，應該背負替整個國家發聲的重擔。

我對自己以及其他譯者的期許，是將更多來自台灣的聲音帶進英文世界，直到再也沒有人能把台灣文學化約成單一面貌，因為我們不是整齊劃一的合唱，而是眾聲喧嘩，各種聲音彼此矛盾、難以馴服，就像任何健康而強韌的民主社會該有的那樣。

我想感謝我們的出版社，首先是美國的Graywolf Press，尤其是無所畏懼的編輯Yuka Igarashi，以及英國的出版社And Other Stories。這本書在美國與英國版的出版之間之所以相隔那麼久，是因為我們始終找不到願意把譯者名字印在封面上的出版社，直到And Other Stories出手相助。

在美國，柳橙汁通常分成「無果粒(no pulp)」和「含果粒(with pulp)」兩種。幾天前我才知道，在英國柳橙汁則分成「滑順(smooth)」和「帶有果肉顆粒(with juicy bits)」兩種。我希望未來我們看待翻譯的方式，不是需要被濾掉的果渣，而是將那些鮮美多汁的果肉顆粒，驕傲地標示在包裝盒上。

最後，非常感謝國際布克獎持續放大不同的聲音、拓展我們的視野，也祝賀十周年快樂。謝謝大家。

金翎 2024年「美國國家圖書獎」得獎感言：

非常感謝國家圖書基金會給予我們的認可；我想我們倆都認為這同時也是對台灣——我們生長的所在——的一種認同。

非常感謝Graywolf出版社，尤其是我們的編輯Yuka Igarashi，謝謝你相信我們。謝謝大家！