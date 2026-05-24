談藝／Michael電影 給巨星的情書

傳記電影「Michael」4月底上映，賈法‧傑克森(Jaafar Jackson)飾演主角麥可，他不僅外型神似叔叔，連舞步、聲線與肢體語言皆高度還原。(美聯社)

以流行音樂天王麥可·傑克森(Michael Jackson)生平為主題拍攝製作的傳記電影「Michael」4月底於美國上映，短短幾周時間創下亮眼的票房成績，第一個周末即以近億美元的強勢表現，成為傳記電影史上最高首映票房紀錄。

由「震撼教育」導演安東尼‧福科(Antoine Fuqua)執導，編劇是曾撰寫「神鬼戰士」、「007：空降危機」的約翰‧羅根(John Logan)。從開拍消息曝光後，這部電影的點點滴滴便成為全球娛樂圈焦點，它不只是一部大型好萊塢 影片，更是一場跨世代的音樂文化呈現。從選角、故事內容到上映後的票房與評價，都持續引發樂迷與媒體的熱烈討論。

其中，最受矚目的莫過於主角由麥可的姪子賈法‧傑克森(Jaafar Jackson)飾演，他不僅外型神似叔叔，連舞步、聲線與肢體語言皆高度還原，不少觀眾在預告片釋出時驚呼：「根本像麥可本人復活」；導演安東尼曾透露，第一次看見賈法試鏡時，幾乎不敢相信自己的眼睛，因為對方身上散發著與麥可極為相似的舞台魅力。 傳記電影「Michael」4月底上映，麥可(右)的姪子賈法‧傑克森(Jaafar Jackson，左)飾演主角。(美聯社)

光鮮亮麗背後的孤獨

電影故事從「傑克森五人組」(Jackson 5) 時期展開，描述童年時的麥可如何在父親的嚴格訓練下成長。片中聚焦他從童星一路成為全球現象級巨星的心路歷程，刻畫了家庭壓力對他造成的影響，以及光鮮亮麗背後不為人知的失落與孤獨。

電影也重現了麥可1980巔峰年代「Off the Wall」、「Thriller」、「Bad」等經典專輯時期的盛況，包括錄音室創作過程、MV拍攝幕後、重新演繹「月球漫步」舞蹈，及世界巡迴演唱會所帶來的瘋狂熱潮。透過高規格攝影與舞台設計，片中多場音樂表演橋段被形容為「像真正演唱會一樣震撼」。後半段則深入探討他在聚光燈下面臨的內心矛盾與孤寂，及他試圖逃離現實、建立「夢幻樂園」(Neverland)的心理動機。

不過，「Michael」在獲得高度期待的同時，也伴隨不少爭議。由於電影獲得麥可傑克森遺產管理方支持，因此內容被認為偏向「官方版本」。片中大量著墨於麥可的音樂成就與藝術天分，但對於1990年代後期涉及的一些指控與法律爭議，幾乎沒有著墨。這也讓部分評論認為，電影雖然成功塑造了麥可作為流行文化傳奇的形象，卻缺乏對其人生陰暗面的完整呈現。

許多影評人指出，影片的故事線與詮釋比較像是一封獻給麥可的情書，而非真正客觀的傳記電影。有評論認為，電影試圖讓觀眾重新感受回味他的才華與貢獻，而不是那些長年纏繞他的負面新聞；然而，也有支持者持相反意見，電影本來就應該聚焦於音樂與藝術成就，畢竟他對全球流行文化的影響力無人能及。 傳記電影「Michael」4月底上映，賈法‧傑克森(Jaafar Jackson)飾演主角麥可，他不僅外型神似叔叔，連舞步、聲線與肢體語言皆高度還原。(美聯社)

「Michael」在全球票房表現開出紅盤，短時間內便突破4億美元，被視為近年最成功的音樂傳記電影之一。尤其在亞洲、歐洲與拉丁美洲市場，擁有大量麥可忠實粉絲，上映時掀起濃濃的懷舊風潮。許多業界人士認為，它有機會挑戰以傳奇搖滾樂團「皇后合唱團」(Queen)與主唱弗雷迪‧墨求瑞(Freddie Mercury)為核心的傳記電影「波希米亞狂想曲」(Bohemian Rhapsody)所創下的紀錄。

重回流行樂黃金年代

關於這部電影的評價呈現兩極化，許多觀眾認為電影成功複製麥可最輝煌的舞台魅力，尤其賈法維妙維肖的神級復刻演出。當經典歌曲與舞台畫面重新出現在大銀幕時，彷彿回到那個麥可稱霸一方的流行音樂黃金年代；另一方面，也有觀眾批評電影刻意避開敏感議題，使故事顯得過於理想化。有些評論甚至直言，「Michael」像是一場華麗的紀念演唱會，而不是深度人物傳記。不過，即使看法分歧，多數人仍承認影片在娛樂性、音樂性與舞台呈現方面值得買票進戲院觀賞這一代流行樂天王輝煌與落寞並存的人生。

整體而言，「Michael」是一部娛樂性與話題性兼具的音樂傳記電影，它或許不是最客觀的麥可人生紀錄，但對於許多人而言，卻是一場重返流行音樂黃金年代的朝聖懷舊之旅。無論外界對麥可‧傑克森的評價如何，他改變音樂產業、舞蹈文化與流行娛樂的成就至今無人能取代。影片上映後，串流平台上的相關音樂點閱率也隨之飆升，說明了觀眾依然懷念這位在黑暗中點亮舞台、用音樂試圖療癒世界的巨星。正如電影海報上的標語所言：「你認識這個名字，但你從未了解過這個人。」(You know the name, but you don’t know the man.)此片不僅讓新世代粉絲重新認識麥可，也是一次樂迷與傳奇的再度相遇。