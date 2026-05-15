美企CEO隨行川習會 尋求監管豁免明朗化

隨川普訪問中國的美企代表團備受矚目，圖為蘋果公司CEO庫克(左一)、輝達CEO黃仁勳。(歐新社)

川普總統的北京之行，隨行美國企業CEO代表團備受關注。分析人士指出，這批企業高層此行並非單純為簽訂商業合約或解決監管問題，更重要的是在美中關係高度政治化之際，釋放雙方仍願維持經貿往來的穩定信號。

川普此行訪中，隨行陣容至少17名企業高管，涵蓋美國科技、金融與航太巨頭等，包括特斯拉和SpaceX 執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳 、蘋果執行長庫克等，合計身價超過1.07兆元。與川普2017年訪中時帶領29名企業高管、主打大規模商業協議不同，此次代表團規模較小，也更聚焦於企業在中國市場面臨的具體監管與准入問題。

亞洲社會政策研究所中國分析中心李其在受訪表示，CEO此行是為談交易、解決監管問題、釋放政治信號三大目的，但信號意義或是最重要的一層。他們的出現讓川普可以展示自己正在為美企帶來商業機會，同時北京也可藉此表明美企仍然需要中國並希望進入中國市場。

另據路透報導，兩名熟悉訪中籌備工作的消息人士也指出，美國商業代表團希望此次峰會能產生足夠的政治善意，從而解鎖監管審批、市場准入和投資機會；這些企業在中國面臨的，是超越商業交易本身的更廣泛營運挑戰。

李其分析，美企近年來的急迫感來自長期累積的不確定性。它們如今未必仍在押注中國市場的成長和前景，而是仍在管理這個不可或缺卻愈發政治化的市場，近年來，中國市場准入限制增加，競爭環境也更不平衡。

至於美企的訴求，李其表示，晶片和科技公司希望在出口管制方面獲得更清晰的規則以及可能的豁免；金融業希望獲得市場准入和牌照；航空與農業企業則希望看到可作為新聞標題的大規模採購；消費品和平台型公司則希望獲得更可預測的監管環境，以及更多操作空間。川普在14日播出的電視節目上宣稱，中國已同意訂購200架美國波音飛機。

在人工智慧(AI)產業方面，李其則回應，若美中能就AI最佳實踐協議達成共識，將具有重要象徵意義。她認為，此類協議更可能聚焦於最低限度的風險管理，但無法解決科技戰，也難以建立真正的戰略互信，因為美中都已將AI視為國家力量的核心。

美中企業外交並非首次出現在兩國元首互動中。2015年9月，習近平首次以中國國家主席身分對美進行國事訪問時，在西雅圖首站便出席了美中企業家圓桌會議。習近平當時曾在會上向外資企業釋放中國仍將擴大「開放」的信號。

李其對此指出，與2015年中國強調「開放」時不同，今日北京所謂開放更具條件性與選擇性。中國仍需要外資、技術、金融與管理經驗，但前提是這些資源必須符合國家安全、產業政策與政治優先事項。「中國仍然開放，但這種開放必須服務於國家韌性與國家主導的產業升級。」