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巴西傳奇球王比利 1958世足首冠戰袍拍488萬 史上第2貴

記者劉肇育／綜合17日電
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巴西球王比利（Pelé）在1958年世界盃冠軍戰，17歲封王球衣拍出488萬美元...
巴西球王比利（Pelé）在1958年世界盃冠軍戰，17歲封王球衣拍出488萬美元。圖／翻攝自蘇富比官網

巴西傳奇「球王」比利（Pelé）雖已逝世，但他留給世人的綠茵傳奇依然價值連城，他在1958年瑞典世足賽決賽擊敗地主國時所穿的巴西10號戰袍，17日在蘇富比拍賣會上以高達488萬美元的天價落槌，一舉刷新比利個人相關紀念品的最高拍賣紀錄。

這件寫下歷史的黃衫，見證了「球王」傳奇的起點，1958年決賽，年僅17歲的比利在第55分鐘與第90分鐘連下兩城，率領森巴軍團以5：2大勝瑞典，奪下隊史首座世足賽冠軍，他至今仍是世足賽決賽史上最年輕的進球球員。

這件球衣在當年賽後由比利贈予隊友迪達（Dida），隨後轉贈至里約熱內盧體育博物館。2004年，該球衣曾在佳士得以10.56萬美元售出，如今經過專業影像技術比對確認真品身分後重回拍賣市場，身價在22年間暴漲超過46倍，並超越2022年以133萬美元售出的比利新人球卡紀錄。

蘇富比體育策略與發展負責人霍克斯（Brendan Hawkes）感性表示，「這件球衣不僅是足球史上最偉大時刻的印記，更與比利躍升為全球體育偶像的關鍵瞬間緊密相連。」

此番成交讓這件10號戰袍躍升為史上第二貴的足球球衣，僅次於阿根廷傳奇馬拉度納（Diego Maradona）1986年締造「上帝之手」時所穿、以928萬美元成交的藍白條紋衫。在此次同場拍賣中，馬拉度納在該屆世足賽8強賽與決賽所配戴的隊長袖標，也以51.2萬美元高價售出，再次彰顯世紀球星跨越時空的無形影響力。

圖為今年世界盃32強賽巴西對陣日本前，一名巴西球迷在美國德州體育場揮舞著巴西傳奇...
圖為今年世界盃32強賽巴西對陣日本前，一名巴西球迷在美國德州體育場揮舞著巴西傳奇球王比利的旗幟。(路透)

精華 FAQ

  • 這件巴西10號球衣在蘇富比拍賣會上以488萬美元落槌，不僅創下比利相關紀念品的新高，也凸顯其在足球史上的珍貴地位與收藏價值。

  • 因為它見證17歲的比利在1958年決賽攻入2球，率巴西以5：2擊敗瑞典，奪下隊史首座世足冠軍，也奠定他成為全球球王的起點。

  • 這件球衣目前是史上第二貴的足球球衣，僅次於馬拉度納1986年「上帝之手」時穿的球衣，後者成交價高達928萬美元。

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2026-07-18 02:23

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