冬季是流感等呼吸道病毒感染的高發季節。對不少人而言，發燒、咳嗽、喉嚨痛是常見的感染症狀，休息幾天便能逐漸恢復。然而，流感、新冠等病毒感染除了影響呼吸系統，也可能增加心臟疾病的風險。示意圖。（123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 冬季呼吸道病毒感染不只影響呼吸系統，也可能引發心肌炎、心梗與中風風險上升，感染後若有胸痛、心悸等症狀應及早就醫。

冬季是流感 等呼吸道病毒感染的高發季節。對不少人而言，發燒、咳嗽、喉嚨痛是常見的感染症狀，休息幾天便能逐漸恢復。然而，流感、新冠等病毒感染除了影響呼吸系統，也可能增加心臟疾病的風險。

本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、心臟科醫生戴旭明博士，介紹呼吸道病毒感染與心血管疾病 之間的關係，以及感染期間和康復後需要注意的健康問題。

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戴旭明指出，病毒感染可能引發全身炎症反應及凝血功能變化，增加心血管系統的負擔。部分病毒感染還可能引起心肌炎，嚴重時導致心力衰竭，甚至影響長期心臟功能。患有心血管疾病的長者尤其需要注意，而年輕、平時健康的人也可能受到影響。

發表於《美國心臟協會雜誌》、涵蓋155項研究的一項分析指出，流感或新冠感染後的一段時間內，心肌梗死及腦卒中的風險可能升高。 心臟科醫生戴旭明博士。圖：CAIPA提供

戴旭明提醒，感染後若出現胸痛、呼吸困難、心悸，或活動耐力明顯下降等情況，應及時就醫，不要簡單歸因於感染後的疲勞。

流感季節應如何保護心臟健康？感染後何時可以恢復正常工作和運動？哪些症狀需要特別留意？歡迎收聽本期《紐約健康365》，聽戴旭明醫生為您解答。

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