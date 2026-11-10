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🎙️肺癌不再等於絕症 醫學突破改寫患者命運

紐約健康365
醫師表示，治療肺癌使用免疫治療搭配化療，可加強效果；示意圖。（圖／123RF）
醫師表示，治療肺癌使用免疫治療搭配化療，可加強效果；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

肺癌雖仍是美國癌症死亡首因，但隨著基因檢測、標靶治療與免疫療法進步，患者生存前景已明顯改善，未吸菸族群也更受重視。

每年11月是全美「肺癌關注月」，美國癌症研究協會公布的數據顯示，肺癌仍是美國癌症死亡的首要原因，但隨著醫學科技不斷進步，這種曾經令人談之色變的疾病，正在迎來深刻改變。

本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會董事會成員、血液腫瘤科醫生劉玉清博士，解析肺癌從早期篩查、基因檢測到標靶治療、免疫療法的重大進展，以及這些突破如何改變患者的生存前景。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

劉玉清回憶，早年從事腫瘤治療時，部分晚期肺癌患者的生存時間往往只能以月計算。如今，隨著治療方法不斷改進，越來越多患者有機會獲得更長的生存期。

這些變化背後，是肺癌治療從傳統模式走向精準化、個人化的重要轉變。透過基因檢測，醫生可以識別部分肺癌患者腫瘤中的特定基因突變，選擇相應的標靶藥物。免疫治療與化療、手術相結合，也為部分患者帶來更好的治療效果，甚至能在手術前使腫瘤明顯縮小，降低術後復發風險。

血液腫瘤科醫生劉玉清博士。圖：CAIPA提供
血液腫瘤科醫生劉玉清博士。圖：CAIPA提供

與此同時，醫學界也越來越重視從未吸菸者的肺癌風險，特別是亞裔女性。劉玉清指出，吸菸仍是肺癌最重要的危險因素，但空氣污染、氡氣暴露及基因變異等，也可能與肺癌發生有關。

哪些人需要特別留意肺癌風險，又該如何把握早期發現和治療的機會？歡迎收聽本期《紐約健康365》，聽劉玉清醫生為您詳細解讀。

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精華 FAQ

  • 報導指出，肺癌治療已從傳統模式轉向精準化、個人化。透過基因檢測找出突變，再搭配標靶藥物、免疫治療、化療與手術，許多患者的治療效果與生存期都有提升。

  • 早期篩查有助於及早發現腫瘤，基因檢測則能找出可對應藥物的突變，讓醫生選擇更精準的治療方案，降低復發風險，也提高控制病情與延長存活的機會。

  • 吸菸者仍是最高風險族群，但未吸菸者、特別是亞裔女性也不能忽視。除了吸菸，空氣污染、氡氣暴露與基因變異都可能增加肺癌風險，因此應重視早期篩查。

癌症 腫瘤

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