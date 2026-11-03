🎙️睡不好別只怪想太多 失眠也要查身體原因
本文指出，失眠不只與壓力有關，生物鐘、荷爾蒙變化及甲狀腺等身體疾病都可能是原因，若睡眠變差並影響生活應及早就醫。
AI摘要
文章摘要整理：
本文指出，失眠不只與壓力有關，生物鐘、荷爾蒙變化及甲狀腺等身體疾病都可能是原因，若睡眠變差並影響生活應及早就醫。
明明累了一天，躺下卻睡不著，越想趕緊睡著，人卻越清醒。睡個好覺，怎麼就這麼難？本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、內科醫生黃凱軍博士，為您詳細講解生物鐘、激素變化和身體疾病，怎樣影響我們的睡眠。
▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：
黃凱軍介紹，青春期孩子晚上不睏、早晨難醒，可能與睡眠節律自然推遲有關，不能一概歸為不自律。女性進入更年期前後，激素波動帶來的潮熱、夜間出汗，也可能反覆打斷睡眠，不必只是忍著等它過去。
有些人覺得，每天睡五六個小時，早已習慣，應該沒有問題。黃凱軍說，「感覺撐得住」，並不代表長期缺覺對身體沒有影響。判斷睡眠是否健康，除了時長，還要看睡得是否連續，以及白天的精神和活動能力。
黃凱軍提醒，甲狀腺異常、慢性疼痛、胃酸反流、夜尿等，都可能藏在睡不好的背後。如果原本睡得不錯，最近卻明顯變差，或已經影響工作、學習和生活，就值得請醫生查找原因，而不是只想著找點東西把自己「哄睡」。
更多關於失眠的原因、常見助眠誤區，以及改善睡眠的方法，歡迎收聽本期《紐約健康365》，聽黃凱軍醫生為您詳細解讀。
更多「紐約健康365」
不一定。文章指出，睡不好除了心理因素，還可能與生物鐘延後、激素波動或身體疾病有關，因此不能只靠「哄睡」處理，應留意是否有其他生理原因。 青春期孩子可能因睡眠節律自然推遲而晚睡難起；女性在更年期前後則常因荷爾蒙波動、潮熱與夜間出汗被反覆打斷睡眠，這些都屬常見生理因素。 甲狀腺異常、慢性疼痛、胃酸反流和夜尿等，都可能讓人難以入睡或睡不安穩。若原本睡得好卻突然變差，且影響工作學習，應請醫師查明原因。
精華 FAQ
不一定。文章指出，睡不好除了心理因素，還可能與生物鐘延後、激素波動或身體疾病有關，因此不能只靠「哄睡」處理，應留意是否有其他生理原因。
青春期孩子可能因睡眠節律自然推遲而晚睡難起；女性在更年期前後則常因荷爾蒙波動、潮熱與夜間出汗被反覆打斷睡眠，這些都屬常見生理因素。
甲狀腺異常、慢性疼痛、胃酸反流和夜尿等，都可能讓人難以入睡或睡不安穩。若原本睡得好卻突然變差，且影響工作學習，應請醫師查明原因。
上一則