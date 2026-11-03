🎙️睡不好別只怪想太多 失眠也要查身體原因

黃凱軍醫生提醒，甲狀腺異常、慢性疼痛、胃酸反流、夜尿等，都可能藏在睡不好的背後。如果原本睡得不錯，最近卻明顯變差，或已經影響工作、學習和生活，就值得請醫生查找原因，而不是只想著找點東西把自己「哄睡」。(圖／123RFF)

AI摘要 文章摘要整理： 本文指出，失眠不只與壓力有關，生物鐘、荷爾蒙變化及甲狀腺等身體疾病都可能是原因，若睡眠變差並影響生活應及早就醫。

明明累了一天，躺下卻睡不著，越想趕緊睡著，人卻越清醒。睡個好覺，怎麼就這麼難？本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、內科醫生黃凱軍博士，為您詳細講解生物鐘、激素變化和身體疾病，怎樣影響我們的睡眠。

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黃凱軍介紹，青春期孩子晚上不睏、早晨難醒，可能與睡眠節律自然推遲有關，不能一概歸為不自律。女性進入更年期前後，激素波動帶來的潮熱、夜間出汗，也可能反覆打斷睡眠，不必只是忍著等它過去。

有些人覺得，每天睡五六個小時，早已習慣，應該沒有問題。黃凱軍說，「感覺撐得住」，並不代表長期缺覺對身體沒有影響。判斷睡眠是否健康，除了時長，還要看睡得是否連續，以及白天的精神和活動能力。 內科醫生黃凱軍博士。圖：CAIPA提供

黃凱軍提醒，甲狀腺異常、慢性疼痛、胃酸反流、夜尿等，都可能藏在睡不好的背後。如果原本睡得不錯，最近卻明顯變差，或已經影響工作、學習和生活，就值得請醫生查找原因，而不是只想著找點東西把自己「哄睡」。

更多關於失眠 的原因、常見助眠誤區，以及改善睡眠的方法，歡迎收聽本期《紐約健康365》，聽黃凱軍醫生為您詳細解讀。

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