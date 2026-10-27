🎙️眼睛乾就滴眼藥？乾眼症可沒那麼簡單

在幾乎人人離不開手機、電腦的今天，眼睛乾澀、刺痛、容易疲勞，成了不少人的日常困擾，乾眼症不再只是中老年人的困擾。圖／123RF

AI摘要 文章摘要整理： 乾眼症常與長時間用眼、眨眼減少及瞼板腺功能異常有關，女性更年期與年齡增長也可能加重症狀；治療應先釐清原因，避免濫用眼藥。

在幾乎人人離不開手機、電腦的今天，眼睛乾澀、刺痛、容易疲勞，成了不少人的日常困擾，乾眼症不再只是中老年人的困擾。

本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、眼科醫生徐露娜博士，解析乾眼症的形成原因、常見誤區及治療方法。

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為什麼有人每天使用電腦八小時，眼睛依然沒有明顯不適，有人卻很快出現乾澀、異物感，甚至視力忽清忽糊？徐露娜解釋，乾眼症並不只是眼淚分泌不足，更常見的問題之一是淚膜失去穩定。長時間注視螢幕會減少眨眼次數，加快淚液蒸發，而原本存在瞼板腺功能障礙的人，症狀可能更加明顯。

徐露娜指出，部分女性在更年期前後，隨著性激素平衡及瞼板腺功能改變，乾眼症狀可能突然加重；男性也會隨年齡增長面臨類似問題。

眼睛不舒服，自己買眼藥水就能解決嗎？徐露娜提醒，人工淚液雖然可以緩解症狀，卻未必能解決真正病因。長期頻繁使用含防腐劑的滴眼液可能刺激眼表，抗生素和類固醇眼藥更不能自行濫用。 眼科醫生徐露娜博士。圖：CAIPA提供

徐露娜強調，乾眼症的治療必須先找出原因，雖然往往難以一勞永逸地根治，但透過正確治療和日常管理，多數患者可以有效改善不適，維持良好的眼部狀態。

更多有關乾眼症的認識誤區、治療選擇及日常預防方法，歡迎收聽本期《紐約健康365》節目。

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