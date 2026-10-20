🎙️甲狀腺結節越查越多 哪些情況才需要治療？

多數良性甲狀腺結節不會發展為癌症，而部分甲狀腺癌在首次發現病灶時就已經存在；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 甲狀腺結節多為體檢意外發現，是否需要治療須看超聲特徵、病史與症狀；多數良性不會癌變，部分低風險癌症也未必立即手術。

體檢查出甲狀腺結節，往往讓人感到焦慮，不少人最先想到的是：它會不會變成癌症 ？近年來，隨著甲狀腺癌檢出病例增加，「過度診斷」問題也受到更多關注。本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、內分泌科專家崔玲醫生，解答甲狀腺結節與癌症診斷中的常見疑慮。

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崔玲指出，甲狀腺結節大多沒有明顯症狀，常在檢查其他疾病時被意外發現。即使甲狀腺功能檢查結果正常，也不能據此判斷結節是否存在癌症風險。抽血檢查主要用於評估甲狀腺功能，超聲檢查則能觀察結節的大小、結構和形態。

結節會不會逐漸變成癌症？崔玲解釋，多數良性甲狀腺結節不會發展為癌症，而部分甲狀腺癌在首次發現病灶時就已經存在。隨著影像檢查日益普遍，更多早期、微小的甲狀腺癌被發現，但檢出病例增加，並不代表每一處病灶都會危及健康。 內分泌科專家崔玲醫生。圖：CAIPA提供

崔玲表示，過度診斷並非將良性結節誤判為癌症，而是指部分經確診的甲狀腺癌生長緩慢，即使未被發現，也可能終生不會影響患者健康。然而，避免過度診斷並不意味著忽略已經發現的結節。醫生仍需結合超聲影像特徵、個人病史及症狀評估風險，判斷是否需要進一步檢查。即使確診甲狀腺癌，也並非所有患者都需要立即手術；部分符合條件的低風險患者，可在專科醫生評估下選擇主動監測。

拿到甲狀腺超聲報告，哪些資訊值得關注？什麼情況需要進一步檢查或治療？歡迎收聽本期《紐約健康365》，聽崔玲醫生為您詳細解答。

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