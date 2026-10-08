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🎙️紐約麻疹疫情升溫 MMR疫苗和家庭防護成為關鍵

紐約健康365
紐約州麻疹疫情近日引發關注，截至3日，全州已報告108例麻疹病例，其中紐約市7例...
紐約州麻疹疫情近日引發關注，截至3日，全州已報告108例麻疹病例，其中紐約市7例，病例近期主要出現在疫苗接種率較低的社區。圖為診所護士準備痲疹疫苗。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州麻疹疫情持續升溫，州政府已宣布進入災難緊急狀態；醫師提醒民眾及早確認MMR疫苗紀錄，並在出現疑似症狀時先電話聯絡醫療機構。

紐約州麻疹疫情近日引發關注，截至3日，全州已報告108例麻疹病例，其中紐約市7例，病例近期主要出現在疫苗接種率較低的社區；5日，紐約州長霍楚宣布全州因麻疹疫情進入災難緊急狀態，以擴大疫苗接種和疫情應對能力。

本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、家庭科醫生錢盈博士，結合紐約州目前疫情，解析麻疹為何在今天依然值得高度警惕。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

錢盈指出，麻疹傳染性很強，早期症狀可能與感冒、流感相似，包括發燒、咳嗽、流鼻涕、眼睛發紅等，之後才可能出現皮疹，口腔內的小斑點也可能成為重要提示。

她提醒，完成兩針麻疹、腮腺炎和風疹聯合疫苗（Measles, Mumps, and Rubella, MMR）接種通常可以獲得較高保護，若成年人不確定自己的疫苗接種記錄，在疫情傳播期間，應及時向醫生或藥房諮詢是否需要補種。

節目中，錢盈還特別談到兒童、孕婦、老年人、免疫力低下者以及有基礎疾病人群需要注意的風險，並介紹接觸疑似病例或出現發燒、出疹等症狀後應如何處理。

家庭科醫生錢盈博士。圖：CAIPA提供
家庭科醫生錢盈博士。圖：CAIPA提供

錢盈建議，民眾首先確認自己和家人的疫苗接種記錄，如果出現疑似麻疹症狀，不要直接前往診所或急診候診區，應先電話聯繫醫療機構，告知相關症狀和可能的接觸史，以便醫護人員提前安排適當的就診和隔離措施，減少傳播風險。

紐約市居民可通過紐約市衛生局的 My Vaccine Record 查詢自己或孩子的疫苗接種記錄。

更多「紐約健康365」

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精華 FAQ

  • 截至3日，全州已報告108例麻疹病例，紐約市占7例，近期多出現在疫苗接種率較低的社區；5日州長霍楚宣布全州進入災難緊急狀態，以強化接種與疫情應對。

  • 麻疹傳染性很強，初期常出現發燒、咳嗽、流鼻涕、眼睛發紅等症狀，外觀上容易像感冒或流感；之後才可能出現皮疹，口腔內小斑點也可能是重要提示。

  • 應先確認自己和家人的MMR疫苗接種紀錄；若出現發燒、出疹或有接觸史，不要直接前往診所或急診候診區，先電話聯絡醫療機構，讓醫護提前安排就診與隔離。

麻疹 疫苗 疫情

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