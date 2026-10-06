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🎙️老人刷手機停不下來 家人該怎麼辦？

紐約健康365
判斷長者是否出現手機過度依賴，不能只看使用時間，更要留意是否出現放下手機就焦慮、...
判斷長者是否出現手機過度依賴，不能只看使用時間，更要留意是否出現放下手機就焦慮、難以控制使用時間、影響睡眠與作息、忘記吃藥或做飯、減少現實社交，甚至情緒被手機內容牽動等情況。示意圖。本報系資料照

AI摘要

文章摘要整理：

研究指出，60歲以上長者若沉迷短視頻，可能與抑鬱、視疲勞及睡眠效率下降相關；專家提醒應觀察生活功能受損，並以陪伴與規律作息協助改善。

刷手機、看短視頻，正在佔據不少老年人的日常時間。發表於《醫學互聯網研究雜誌》的一項研究發現，在受訪的60歲以上長者中，短視頻成癮傾向與抑鬱症狀存在顯著相關，視疲勞與睡眠效率下降也可能與之有因果關係。

本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、內科醫生、老年病專家邵細芸醫生，解析老年人過度使用手機和短視頻背後的身心原因。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

邵細芸醫生指出，判斷長者是否出現手機過度依賴，不能只看使用時間，更要留意是否出現放下手機就焦慮、難以控制使用時間、影響睡眠與作息、忘記吃藥或做飯、減少現實社交，甚至情緒被手機內容牽動等情況。

內科醫生、老年病專家邵細芸醫生。圖：CAIPA提供
內科醫生、老年病專家邵細芸醫生。圖：CAIPA提供

長時間久坐、低頭使用手機，還可能加重眼睛疲勞、頸肩不適、手腳麻木及睡眠紊亂，並影響高血壓、糖尿病等慢性病管理。邵細芸醫生提醒，幫助長者減少手機依賴，不宜靠責備或直接限制，而應先了解他們為什麼離不開手機，再透過陪伴、增加線下活動、定時休息及睡前減少使用等方式，逐步恢復較規律的生活節奏。

家人該怎樣判斷長者只是「愛看手機」，還是已經影響健康？又該如何在不引發衝突的情況下幫助他們減少依賴？更多內容，請收聽本期《紐約健康365》。

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精華 FAQ

  • 不只看使用時間，更要觀察是否放下手機就焦慮、難以控制時間、影響睡眠作息，甚至忘記吃藥、做飯或減少現實社交，這些都可能是過度依賴的訊號。

  • 研究發現，短視頻成癮傾向與長者抑鬱症狀顯著相關，也可能造成視疲勞、睡眠效率下降；長時間久坐低頭還會加重頸肩不適、麻木與慢性病管理壓力。

  • 不要用責備或硬性限制，先理解他們為何離不開手機，再透過陪伴、增加線下活動、安排定時休息，以及睡前減少使用，循序漸進地恢復規律生活。

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