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🎙️「貴人語遲」？不要錯過孩子最佳治療期

紐約健康365
孩子三、四歲還不太說話，有些家長會安慰自己「只是晚一點開口」，但如果孩子同時出現...
孩子三、四歲還不太說話，有些家長會安慰自己「只是晚一點開口」，但如果孩子同時出現叫名字反應少、不太看人、很難表達需求，或經常因為無法溝通而哭鬧，家長就需要多留意。示意圖。圖／AI生成

孩子三、四歲還不太說話，有些家長會安慰自己「只是晚一點開口」，但如果孩子同時出現叫名字反應少、不太看人、很難表達需求，或經常因為無法溝通而哭鬧，家長就需要多留意。

本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、紐約州持牌行為分析師、國際認證行為分析師廖庭葳，從行為分析角度，帶家長了解孩子在語言、溝通及行為發展上哪些變化值得關注，以及應用行為分析（Applied Behavior Analysis，ABA）如何幫助孩子建立更有效的溝通方式。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

廖庭葳指出，一些孩子不是「不想說」，而是不知道該怎麼表達「我想要什麼」、「我不舒服」或「我需要幫助」。當語言和溝通能力不足時，哭鬧、拒絕配合，甚至打人或自我傷害，有時可能成為孩子表達需求的方式。

行為分析師會觀察這些行為在什麼情況下出現、之後發生了什麼，再進一步了解背後原因，幫助孩子學習更合適的溝通和表達方式。廖庭葳也強調，真正的改變不只發生在治療過程中，家長如何回應孩子，以及家庭和學校是否能使用一致的方法，都會影響干預效果。

行為分析師廖庭葳。。圖：CAIPA提供
行為分析師廖庭葳。。圖：CAIPA提供

孩子出現溝通或行為上的困難時，家長該如何回應？什麼時候需要尋求專業協助？ABA又能如何融入家庭和學校生活，幫助孩子建立更有效的溝通方式？更多內容，請關注本期《紐約健康365》。

更多「紐約健康365」

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精華 FAQ

  • 若孩子到3、4歲仍不太說話，且叫名字反應少、不太看人、難以表達需求，或常因溝通受阻而哭鬧，就應及早留意，避免錯過較佳介入時機。

  • 有些孩子不是不想說，而是不知道如何表達想要什麼、不舒服或需要幫助。當語言不足時，哭鬧、拒絕配合，甚至打人或自傷，可能變成他的溝通方式。

  • 行為分析師會觀察行為出現的情境與後果，找出背後原因，再教孩子更合適的溝通方式。若家長回應、家庭與學校方法一致，干預效果通常會更穩定。

紐約州

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