🎙️運動不是多多益善 醫生提醒：有些「堅持」是在硬撐
夏季正值公眾運動高峰期，最新公佈的急診與運動傷害統計數據顯示，全美每年因體育運動造成的傷害多達數百萬起，其中扭傷、拉傷等急性損傷佔比超過三成，門診與急診的就診人數呈現顯著上升趨勢。
本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、美國華人醫師會主席、內科醫生朱自強博士，從臨床中的真實病例出發，為您深度解析如何科學運動、遠離過度運動造成的損傷。
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朱自強醫生指出，絕大多數運動損傷並非純粹的「意外」，而是運動量陡增、帶傷硬撐、動作不規範及熱身不足累積到一定程度後的集中爆發。以當下風靡社區的匹克球為例，其頻繁的急停、側向滑步和變向，對跟腱、膝關節與踝關節要求極高。
朱自強提醒，不少人習慣穿著普通的跑步鞋上場打球，但跑鞋缺乏足夠的側向支撐，往往是誘發嚴重扭傷的主因。而對於絕經後女性及中老年群體，由於骨密度下降與摔倒時手掌撐地的慣性動作，發生上肢骨折的風險更是男性的數倍。
至於扭傷後的緊急處置，朱自強特別提醒，急性期切忌立刻揉搓和熱敷，處理不當反而可能加重出血和腫脹。
更多關於不同年齡段的運動風險控制與裝備選擇，歡迎收聽本期節目，朱自強醫生為您做完整解讀。
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因為很多傷害其實是累積造成的，包括運動量突然增加、動作不標準、熱身不足，以及本來就有傷卻還硬撐，最後才集中爆發成扭傷或拉傷。 匹克球常有急停、側移與變向，對跟腱、膝關節和踝關節負擔大；此外，應避免穿一般跑鞋上場，因為側向支撐不足，容易增加嚴重扭傷風險。 急性期不宜立刻揉搓或熱敷，因為這可能讓出血與腫脹加重。較安全的做法是先停止運動、保護受傷部位，並儘快評估傷勢是否需要就醫。
精華 FAQ
因為很多傷害其實是累積造成的，包括運動量突然增加、動作不標準、熱身不足，以及本來就有傷卻還硬撐，最後才集中爆發成扭傷或拉傷。
匹克球常有急停、側移與變向，對跟腱、膝關節和踝關節負擔大；此外，應避免穿一般跑鞋上場，因為側向支撐不足，容易增加嚴重扭傷風險。
急性期不宜立刻揉搓或熱敷，因為這可能讓出血與腫脹加重。較安全的做法是先停止運動、保護受傷部位，並儘快評估傷勢是否需要就醫。
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