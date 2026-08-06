🎙️熱浪與歲月雙重考驗：如何看懂神經系統的求救訊號？

紐約市6日上午11時至7日晚間8時發布高溫警報（Heat Advisory），體感溫度最高可達華氏100度以上。(路透)

紐約市6日上午11時至7日晚間8時發布高溫警報（Heat Advisory），體感溫度最高可達華氏100度以上；極端高溫不僅讓人感到不適，更可能使人體失去調節體溫的能力，導致熱衰竭，嚴重時甚至引發致命的熱中暑。面對持續高溫，本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、神經內科專家周瑾博士，解析高溫對神經系統與大腦健康的影響，並分享夏季防中暑及腦部保健的相關信息。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

周瑾指出，人體下丘腦是體溫調節中樞，當高溫超出身體調節能力時，神經系統便可能受到影響，她提醒民眾應密切留意政府發布的高溫警報，避免長時間曝曬；高溫警報期間，沒有空調的民眾應主動前往政府開放的避暑中心、圖書館或其他公共降溫場所。若出現頭暈、步態不穩、意識混亂等症狀，應立即降溫並儘速就醫，切勿勉強硬撐。降溫時可使用涼水或冰袋敷於頸部、腋下等大血管部位，避免直接浸泡冰水造成身體負擔。

除了高溫傷害外，周瑾醫生也提醒，大腦退化與阿茲海默症的預防同樣需要及早開始。她表示，阿茲海默症相關病理變化可能早在症狀出現前數十年便已開始，除了健忘外，也可能伴隨情緒改變、容易暴躁及命名困難等症狀。目前醫學已可透過抽血檢測或正子斷層掃描（PET）評估類澱粉蛋白沉積情況，並於疾病早期配合適當治療，延緩病程進展。 周瑾醫生。圖：CAIPA提供

亞美醫協慈善基金會提醒，極端高溫可能使人體無法正常散熱，導致熱衰竭，嚴重時甚至引發熱中暑。待在涼爽且有空調的室內環境，是降低體溫、預防熱傷害最有效的方法。高溫警報期間，民眾可利用 NYC Cool Options Map Finder （https://finder.nyc.gov/coolingcenters/）查詢鄰近的避暑中心、圖書館、商場、文化機構等室內降溫場所，也可撥打 311 查詢相關資訊；網址還提供灑水設施、公共游泳池及綠地等戶外降溫資源。高溫天氣切勿勉強硬撐，做好防暑降溫措施，才能有效守護自己與家人的健康。歡迎收聽本期《紐約健康365》，由周瑾博士為您深入解析。

更多「紐約健康365」

➤Spotify播客

➤Apple播客