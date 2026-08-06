🎙️熱浪與歲月雙重考驗：如何看懂神經系統的求救訊號？

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紐約健康365
紐約市6日上午11時至7日晚間8時發布高溫警報（Heat Advisory），體...
紐約市6日上午11時至7日晚間8時發布高溫警報（Heat Advisory），體感溫度最高可達華氏100度以上。(路透)

紐約市6日上午11時至7日晚間8時發布高溫警報（Heat Advisory），體感溫度最高可達華氏100度以上；極端高溫不僅讓人感到不適，更可能使人體失去調節體溫的能力，導致熱衰竭，嚴重時甚至引發致命的熱中暑。面對持續高溫，本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、神經內科專家周瑾博士，解析高溫對神經系統與大腦健康的影響，並分享夏季防中暑及腦部保健的相關信息。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

周瑾指出，人體下丘腦是體溫調節中樞，當高溫超出身體調節能力時，神經系統便可能受到影響，她提醒民眾應密切留意政府發布的高溫警報，避免長時間曝曬；高溫警報期間，沒有空調的民眾應主動前往政府開放的避暑中心、圖書館或其他公共降溫場所。若出現頭暈、步態不穩、意識混亂等症狀，應立即降溫並儘速就醫，切勿勉強硬撐。降溫時可使用涼水或冰袋敷於頸部、腋下等大血管部位，避免直接浸泡冰水造成身體負擔。

除了高溫傷害外，周瑾醫生也提醒，大腦退化與阿茲海默症的預防同樣需要及早開始。她表示，阿茲海默症相關病理變化可能早在症狀出現前數十年便已開始，除了健忘外，也可能伴隨情緒改變、容易暴躁及命名困難等症狀。目前醫學已可透過抽血檢測或正子斷層掃描（PET）評估類澱粉蛋白沉積情況，並於疾病早期配合適當治療，延緩病程進展。

周瑾醫生。圖：CAIPA提供
周瑾醫生。圖：CAIPA提供

亞美醫協慈善基金會提醒，極端高溫可能使人體無法正常散熱，導致熱衰竭，嚴重時甚至引發熱中暑。待在涼爽且有空調的室內環境，是降低體溫、預防熱傷害最有效的方法。高溫警報期間，民眾可利用 NYC Cool Options Map Finder （https://finder.nyc.gov/coolingcenters/）查詢鄰近的避暑中心、圖書館、商場、文化機構等室內降溫場所，也可撥打 311 查詢相關資訊；網址還提供灑水設施、公共游泳池及綠地等戶外降溫資源。高溫天氣切勿勉強硬撐，做好防暑降溫措施，才能有效守護自己與家人的健康。歡迎收聽本期《紐約健康365》，由周瑾博士為您深入解析。

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「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

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