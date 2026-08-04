🎙️早晨下床第一步最疼？很多人的腳已經勞損了

平日缺乏運動基礎，突然進行長距離健走、慢跑或是打球，極易引發足踝、肌腱損傷。(圖／123RF)

我們的雙腳承載著全身的重量，一旦積勞成疾，每一步都會變成煎熬。本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、足病醫學博士、美國足病醫學委員會認證醫師張玉川醫生，為您詳細解析現代常見足部與踝部疾病。

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現今不少人將每日一萬步、兩萬步當作健康目標，但張玉川提醒，運動量並非愈多愈好。平日缺乏運動基礎，突然進行長距離健走、慢跑或是打球，極易引發足踝、肌腱損傷。安全合理的鍛煉方式，應依照自身年齡、體重、足部狀況與原有運動底子循序漸進提升強度。

美國勞工統計局數據顯示，2025 年美國勞動者平均有 55.1% 的工作時間處於站立、行走或其他非坐姿狀態，平均每天約 4.14 小時。張玉川提醒，鞋子是中青年足病的重要誘因：女士高跟鞋會將全身壓力集中在前腳掌，同時擠壓腳趾，容易引發或加重拇外翻；鞋頭狹窄的男士皮鞋，同樣會造成前腳掌酸痛、腳趾受壓，長期穿高跟鞋會持續加劇足部負荷，讓原本的不適症狀愈發嚴重。

張玉川指出，多數足部病症並非突發，而是長期受力不當、鞋履不合適、運動方式錯誤日積月累形成。最典型的警訊就是：清晨下床第一步，腳跟或是腳底劇痛，行走數步後痛感會稍稍緩解。這是足底筋膜炎的經典表現，人在睡覺、久坐時，足底與小腿組織放鬆收縮變短，突然承重拉扯筋膜，疼痛感最為強烈；倘若症狀持續兩三週都未好轉，千萬別再單純歸咎於身體疲勞。 張玉川醫生。圖：CAIPA提供

鞋底總是單側磨損、時常莫名崴腳，是否代表骨骼已經悄悄變形？市面上熱銷的厚底軟鞋，究竟是保養雙腳，反而會傷害足部？每天早晚僅需 30 秒的床邊伸展動作，要如何正確操作，舒緩緊繃的足底筋膜？歡迎收聽本期《紐約健康365》，張玉川醫生為您逐一破除日常足部保養疑問，教大家用最簡易的方法替雙腳解壓放鬆。

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