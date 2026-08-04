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🎙️早晨下床第一步最疼？很多人的腳已經勞損了

紐約健康365
平日缺乏運動基礎，突然進行長距離健走、慢跑或是打球，極易引發足踝、肌腱損傷。(圖...
平日缺乏運動基礎，突然進行長距離健走、慢跑或是打球，極易引發足踝、肌腱損傷。(圖／123RF)

我們的雙腳承載著全身的重量，一旦積勞成疾，每一步都會變成煎熬。本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、足病醫學博士、美國足病醫學委員會認證醫師張玉川醫生，為您詳細解析現代常見足部與踝部疾病。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

現今不少人將每日一萬步、兩萬步當作健康目標，但張玉川提醒，運動量並非愈多愈好。平日缺乏運動基礎，突然進行長距離健走、慢跑或是打球，極易引發足踝、肌腱損傷。安全合理的鍛煉方式，應依照自身年齡、體重、足部狀況與原有運動底子循序漸進提升強度。

美國勞工統計局數據顯示，2025 年美國勞動者平均有 55.1% 的工作時間處於站立、行走或其他非坐姿狀態，平均每天約 4.14 小時。張玉川提醒，鞋子是中青年足病的重要誘因：女士高跟鞋會將全身壓力集中在前腳掌，同時擠壓腳趾，容易引發或加重拇外翻；鞋頭狹窄的男士皮鞋，同樣會造成前腳掌酸痛、腳趾受壓，長期穿高跟鞋會持續加劇足部負荷，讓原本的不適症狀愈發嚴重。

張玉川指出，多數足部病症並非突發，而是長期受力不當、鞋履不合適、運動方式錯誤日積月累形成。最典型的警訊就是：清晨下床第一步，腳跟或是腳底劇痛，行走數步後痛感會稍稍緩解。這是足底筋膜炎的經典表現，人在睡覺、久坐時，足底與小腿組織放鬆收縮變短，突然承重拉扯筋膜，疼痛感最為強烈；倘若症狀持續兩三週都未好轉，千萬別再單純歸咎於身體疲勞。

張玉川醫生。圖：CAIPA提供
張玉川醫生。圖：CAIPA提供

鞋底總是單側磨損、時常莫名崴腳，是否代表骨骼已經悄悄變形？市面上熱銷的厚底軟鞋，究竟是保養雙腳，反而會傷害足部？每天早晚僅需 30 秒的床邊伸展動作，要如何正確操作，舒緩緊繃的足底筋膜？歡迎收聽本期《紐約健康365》，張玉川醫生為您逐一破除日常足部保養疑問，教大家用最簡易的方法替雙腳解壓放鬆。

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紐約健康365

「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

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