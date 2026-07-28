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🎙️一盤沙拉為什麼會吃出寄生蟲而導致嚴重腹瀉？

紐約健康365
生菜沙拉。示意圖。Image by Pexels from Pixabay
生菜沙拉。示意圖。Image by Pexels from Pixabay

一份看似健康的即食沙拉，竟可能讓人連續腹瀉好幾天，甚至症狀反覆發作、久久不癒？近期美國多州持續通報環孢子蟲（Cyclospora）感染病例，調查已鎖定部分袋裝即食生菜產品，並持續追查其他可能的污染來源，再次引發民眾對夏季食品安全的關注。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

本期《紐約健康365》特別邀請亞美醫師協會會員、腸胃肝膽科醫生邱賀，帶大家了解環孢子蟲感染的症狀、診斷、治療及預防方式，提醒民眾提高警覺，避免因誤判病情而延誤治療。

邱賀表示，環孢子蟲病並非新興疾病，而是美國公共衛生部門長期監測的重要食源性寄生蟲感染，主要經由受污染的食物或飲水傳播。感染後會侵犯小腸，可能引起持續性水樣腹瀉、食慾下降、體重減輕及明顯疲倦等症狀。其中最容易被忽略的特徵，就是腹瀉可能時好時壞、反覆發作，許多患者因此誤以為只是一般腸胃炎。

他提醒，若腹瀉持續超過一週，且症狀反覆發作，應主動向醫師說明近期飲食情況、旅遊史及病程，並詢問是否需要接受環孢子蟲專項檢測。由於環孢子蟲感染不易透過一般糞便檢查發現，完整的病史及適當的檢驗對診斷相當重要。

在治療方面，邱賀指出，環孢子蟲感染有針對性的治療藥物，但一般抗生素及自行服用止瀉藥未必有效。腹瀉期間最重要的是及時補充水分及電解質，避免因脫水導致病情惡化，而非急於將腹瀉症狀壓制。

邱賀醫生。圖：CAIPA提供
邱賀醫生。圖：CAIPA提供

袋裝即食沙拉還能安心吃嗎？清水沖洗是否足以降低感染風險？夏季腹瀉一直好不了，何時應懷疑可能不是普通腸胃炎？本期《紐約健康365》邀請邱賀醫生深入解析環孢子蟲感染的高風險食品、常見症狀、治療方式及日常預防重點，幫助您和家人安心度過炎炎夏日。

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「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

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