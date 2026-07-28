🎙️一盤沙拉為什麼會吃出寄生蟲而導致嚴重腹瀉？

生菜沙拉。示意圖。Image by Pexels from Pixabay

一份看似健康的即食沙拉，竟可能讓人連續腹瀉好幾天，甚至症狀反覆發作、久久不癒？近期美國多州持續通報環孢子蟲（Cyclospora）感染病例，調查已鎖定部分袋裝即食生菜產品，並持續追查其他可能的污染來源，再次引發民眾對夏季食品安全的關注。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

本期《紐約健康365》特別邀請亞美醫師協會會員、腸胃肝膽科醫生邱賀，帶大家了解環孢子蟲感染的症狀、診斷、治療及預防方式，提醒民眾提高警覺，避免因誤判病情而延誤治療。

邱賀表示，環孢子蟲病並非新興疾病，而是美國公共衛生部門長期監測的重要食源性寄生蟲感染，主要經由受污染的食物或飲水傳播。感染後會侵犯小腸，可能引起持續性水樣腹瀉、食慾下降、體重減輕及明顯疲倦等症狀。其中最容易被忽略的特徵，就是腹瀉可能時好時壞、反覆發作，許多患者因此誤以為只是一般腸胃炎。

他提醒，若腹瀉持續超過一週，且症狀反覆發作，應主動向醫師說明近期飲食情況、旅遊史及病程，並詢問是否需要接受環孢子蟲專項檢測。由於環孢子蟲感染不易透過一般糞便檢查發現，完整的病史及適當的檢驗對診斷相當重要。

在治療方面，邱賀指出，環孢子蟲感染有針對性的治療藥物，但一般抗生素及自行服用止瀉藥未必有效。腹瀉期間最重要的是及時補充水分及電解質，避免因脫水導致病情惡化，而非急於將腹瀉症狀壓制。 邱賀醫生。圖：CAIPA提供

袋裝即食沙拉還能安心吃嗎？清水沖洗是否足以降低感染風險？夏季腹瀉一直好不了，何時應懷疑可能不是普通腸胃炎？本期《紐約健康365》邀請邱賀醫生深入解析環孢子蟲感染的高風險食品、常見症狀、治療方式及日常預防重點，幫助您和家人安心度過炎炎夏日。

更多「紐約健康365」

➤Spotify播客

➤Apple播客