世界日報 亮麗了我的退休生涯

四十年前來到美國，很好奇看到一大疊厚重的中文報紙一世界日報：世界大事、美國及各地區要聞、大陸、台灣和香港的消息都有全面客覌的報導，刊登著名類文藝作品，還包括眾多的廣告、求職和移民 地資訊、烹飪料理，醫療養生等 幾乎包羅萬象。而對新移民、留學生、學者們很關心的工作、簽證以及移民等政策，也都及時地編譯登載出來，實用性強，特別對剛來美語言不通、舉目無親的人幫助很大，因此很受海外華人 的喜愛。

我和世報的直接聯繫是在臨近退休 的2013年末。為了把在美幾十年來的經歷作一回顧，寫了一本名為「一個訪問學者的在美歷程」的書，正在籌畫在何處出版時，正巧世報刊登了大家來寫書的徵稿通知，經和多方溝通，我決定請世報出版。稿子在2014年初送出後，到3月底就已出版，我在大陸出了七本書所涉及到三個出版社， 平均出本書的周期約二年半，而世報僅用了三個月，真是喜出望外。而書本的封面裝飾，紙質和編輯品質都屬一流。

令人高興的是此書已被美國國會圖書館東亞分館、紐約、波士頓等地的公立圖書館、哈佛、麻省理工、史丹福、柏克萊加大等大學所取用。在大陸、台灣和香港的一些圖書館和大學也能見到。

世報成了海外華人的精神食糧，其內容全面、及時和精確，除了在頭幾版登載了國內外大事並伴以社論外，還刊登了娛樂、財經、移民、養生和藝文等專刊，內容豐富多彩，對生活和工作都有及時的幫助。

我特別愛讀藝文版內的各類文章小說：這些作品立意新穎、文筆流暢、文采各異，具有較高的造詣，文章中展示的真人真事生動有趣、涉及到古今中外，增長了我的見識，拓展了我的視野，我總是認真地鬩讀，從中汲取文學的養份，感知生活的真締，我十分享受著這段美好的時光。

世報還為愛好寫作的讀者開闢了廣闊的筆耕園地，我不僅是世報的忠實讀者，也是熱情的投稿者，還有幸不時得到編輯部的指點：記得有次在向家園版投稿時，編輯對讀來不流暢的一段說: 句子不宜過長、 要言簡意賅，並把經編輯後的一段修改潤色文稿附上，指點出和原稿的差異之處， 這對作者來說可是個絕好的學習機會， 我很感謝編輯部給予的賜教。

退休後過得很清閒，但有了世報相伴，生活既忙又樂，寫作成了我生活中的一宗樂趣， 而作品源泉於生活，也促使我更多的參與各類社會活動: 加入了基督教青年會(YMCA)的有氧健身運動，在美國退休者協會(AARP) 和社區中心作義工，從中也積累了寫作的素材。每當一些文章在世報上被採用，總感到很振奮、有了一種存在感。

感謝世界日報亮麗了我的退休生涯，使我做到了「退而不休」的承諾。