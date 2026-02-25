我和「世界日報 」結緣已有好些年了，在這期間，我也從一個單純的讀者變成了它的讀者兼作者。回顧這一段歷程，覺得有很多收穫，所以也可以說我是「世界日報」的受益者。

第一次接觸到「世界日報」，是在我打工的中餐館 裡。報紙是餐館老闆訂閱的，通過郵寄的方式直接寄到餐館，老闆在餐館忙完休息時，就會拿起報紙來看。我來美國後接觸到的都是當地的英文報紙，看不到中文報紙，所以見到這樣一份中文報紙像見到老熟人一樣的興奮，於是就問老闆能否借給我閱讀。老闆人很好，說「等我看過了，報紙就歸你。」說實話，我當時還在讀書，經濟上不寬裕，能免費看到中文報紙再開心不過了。而這也開啟了我常年閱讀和關注「世界日報」的經歷。

「世界日報」內容豐富，有不同興趣愛好的人都可以找到他們想看的新聞和文章，我除了關注時事新聞，對藝文欄目也比較有興趣，因為我是學文科的。這個欄目的「副刊」﹑「上下古今」和「家園」版面，都是我每次必看的。

起初，我也沒有想到要投稿給「世界日報」。一段時間後，我看到報上連續有兩篇文章是寫上海這個城市的，那是我的老家，所以我帶著很大的興趣仔細閱讀了文章。讀後我就在想，文章的作者都是旅居上海的，我作為土生土長的上海人，也應該寫寫自己的家鄉。我發現其中有一篇文章提到上海的花園洋房，但沒有細說，於是我就決定寫一些我瞭解的有關這些住房的情況，因為來美國之前，我就住在這樣的房子內。

文章寫好了，寄給報社，之後就忐忑不安地等待消息，終於有一天，我在報紙上看到了我的那篇文章「話說上海花園洋房」，分三次登在「上下古今」版上。這是我在「世界日報」上發表的第一篇文章，距今已有二十多年時間。為了留作紀念，我把報紙上我的這篇文章剪下；考慮到報紙不宜保存，我還複印了文章。

第二年春天，我去加拿大的溫哥華探親遊玩，和我哥哥在馬蹄灣租小遊艇出海兜了一圈。回來後，租船公司的一位員工說我們把遊艇的螺旋槳弄壞了，說著還將槳升起給我們看。我們沒有看到有損傷，那員工隨即就將螺旋槳翻轉過來，槳的另一面槳葉上果然有一個小缺口。我一下就懵了，因為在短短幾十分鐘的航行中，我們的船都在水中，並未觸碰岸上或水裡的礁石和淺灘，怎麼可能！還是住在溫哥華的我哥冷靜，他發現了其中的蹊蹺，對那員工說：「我們出發前，你們是讓我們檢查過螺旋槳，但並沒有翻轉過來讓我們看，怎麼可以斷定是我們弄壞的。我懷疑你們是故意這樣做的！」

這件事終因對方理虧而不了了之。事後我覺得這是一個很好的案例，從中能夠吸取教訓，於是就以「槳是誰弄壞的」為題寫了一篇文章，寄給「家園」版。不久，該版就將其作為「經驗之談」刊登出來。

在「上下古今」版和「家園」版投了幾次稿並得以發表後，我將目光投向「副刊」版。我在副刊上發表的第一篇文章名為「菊花」，是登在該版「最短篇」欄目中的。我之所以先寫「最短篇」，一是我非常喜歡「副刊」版刊登的這種形式的文章，它很像現在人們說的「段子」，寫作手法也像相聲裡的「抖包袱」，文章雖短，卻很有意味，尤其是文章的結尾，常常帶有戲劇性的轉折，讀罷令人叫絕。二是我想先以短文來磨練自己的筆頭。在後來的一年多裡，我有五個「最短篇」在「副刊」上發表。這讓我信心大增，並嘗試著寫其它類型的文章給「副刊」。與此同時，我也繼續給其它版面投稿，雖然並非每次寄去的稿件都被採用，但我對投稿始終樂此不疲。每每看到自己的文章刊登出來，心情都很愉快。

2020年，當我看到「美國洛杉磯 世界日報」發起的「大家來寫書」的活動，就決定參與，從我已經發表的文章中，挑選出六十七篇，集結成一本書。在出書的過程中，我和編輯多次溝通，得到很大的幫助和鼓勵。我自己也對選出的文章，重新進行修改校對。我的那本「韋恩堡筆記」終於在2021年出版了。當拿到自己寫的書時，我非常開心，把它當作這些年來堅持寫作的最好回報。